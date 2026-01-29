La movilización se realizó este miércoles por las principales calles y avenidas del Centro de Lima.

Marcha Generación Z: Colectivos sociales marcharon pidiendo justicia por las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte | Fuente: RPP/Alex Juárez

Colectivos sociales y familiares de los fallecidos en las protestas contra Dina Boluarte en el 2023 recorrieron este miércoles varios distritos de Lima para protestar nuevamente contra el Gobierno de José Jerí y el Congreso.

La denominada 'Marcha de Sacrificio´, que fue impulsada por la llamada 'Generación Z', convocó a grupos de personas que vinieron a la capital desde regiones como Puno, Ayacucho y Andahuaylas. Agentes de la Policía Nacional los siguieron durante todo su recorrido.



'Que se vayan todos' fue el principal lema que expresaban los manifestantes. El punto final de la movilización fue en el frontis del Palacio de Justicia.



El pasado viernes, el presidente José Jerí aseguró a los medios de comunicación que no le preocupaba la marcha convocada por los colectivos, ya que consideró que era parte de la libertad de expresión.

