José Jerí sobre marcha de la Generación Z: "No me preocupa, es parte de la libertad de expresión de la población"

Fuente: Presidencia

“No me preocupa. Es parte de la libertad de expresión de la población”. Con estas palabras, respondió el presidente José Jerí ante la convocatoria a una marcha anunciada por la denominada Generación Z para el próximo 28 de enero. Al respecto, añadió que el Gobierno deberá manejar la situación de la mejor manera.

“Tendremos que, como Estado, como Gobierno, saber manejar la situación de la mejor manera, que las personas se puedan expresar libremente, teniendo siempre el control, la precaución de que todo salga dentro de los parámetros normales, respetando siempre las restricciones que existen. Pero son libres de expresarse en lo que consideren pertinente. No me preocupa. Es parte de la libertad de expresión de la población. Siempre se ha respetado ello, en todo momento, y es parte de lo que ellos quieren manifestar”, indicó.

"Tenemos que mejorar la estrategia" en Trujillo

En otro momento, el jefe de Estado también se pronunció respecto a la situación de inseguridad que se registra en Trujillo y precisó que se tiene que variar la estrategia en la lucha contra la criminalidad. Además, anunció que el ministro del interior, Vicente Tiburcio, viajará a dicha ciudad.

“Tenemos que mejorar o variar la estrategia, por eso le voy a pedir al señor ministro del interior que este fin de semana a lo mucho pueda estar físicamente en Trujillo, verificar y ver qué planteamiento nuevo vamos a aplicar. Hay que tener en consideración que el nuevo jefe de la policía tiene una trayectoria en la institución, yo confío en sus capacidades y, una vez que él tome el control y tenga todo el conocimiento pleno de sus capacidades y limitaciones, van a comenzar a generarse resultados”, aseveró.

Cabe destacar que las declaraciones del mandatario se dieron durante su participación en un operativo de control de identidad realizado en la Costa Verde, en el que recorrió los distritos de Magdalena del Mar y Chorrillos.