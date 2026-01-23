Últimas Noticias
Gobierno declaró el 2026 como el ‘Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia’

El Ejecutivo subraya como prioridades
El Ejecutivo subraya como prioridades "promover las condiciones necesarias para la realización de elecciones generales" | Fuente: Andina
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

A través del Decreto Supremo Nº 011-2026-PCM, el Ejecutivo oficializó la nomenclatura que deberá consignarse en todos los documentos oficiales. La norma enfatiza la necesidad de garantizar una transición ordenada y el respeto a los organismos electorales.

El Poder Ejecutivo oficializó este viernes la denominación que llevará el presente año fiscal. A través del Decreto Supremo Nº 011-2026-PCM, publicado en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano, el gobierno del presidente José Jerí declaró el 2026 como el ‘Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia’.

La norma, refrendada también por el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, establece el uso obligatorio de esta frase en todos los documentos oficiales de las entidades del Estado. Asimismo, dispone que el Ministerio de Cultura traduzca la denominación a las lenguas indígenas u originarias correspondientes para su uso en las diversas regiones del país, conforme al Mapa Etnolingüístico del Perú.

Según los considerandos del dispositivo legal, la elección de este nombre responde al Eje 3 de la Política General de Gobierno 2025-2026, enfocado en la "Transición Democrática y Reconciliación Nacional". El Ejecutivo subraya como prioridades "promover las condiciones necesarias para la realización de elecciones generales", así como respetar la libertad de prensa y la autonomía de los organismos electorales.

“El Perú a toda máquina” y la nueva imagen

Esta designación se suma a la estrategia de comunicación que el gobierno de José Jerí ha venido implementando desde el inicio de año. Cabe recordar que, a principios de enero, el Ejecutivo estableció la frase El Perú a toda máquina como lema oficial para toda la publicidad institucional del 2026.

Este eslogan ya figura en todas las comunicaciones oficiales mediante las cuales se informa a la población sobre los servicios que se le brinda.

Gobierno 2026 José Jerí PCM

