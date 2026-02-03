Metro de Lima: servicio se encuentra interrumpido desde la estación La Cultura hasta Caja de Agua [VIDEO]

La Línea Uno pidió a la población que use otro medio de transporte para llegar a sus destinos hastaque se solucionen los problemas que se han dado en plena hora punta.

El Metro de Lima presenta la noche de este martes fallas técnicas en el servicio e informó que tienen el servicio interrumpido desde la estación La Cultura hasta Caja de Agua.

La Línea Uno informó en su cuenta de Facebook que los trenes solo circulan de manera parcial, desde la estación Villa El Salvador hasta La Cultura y desde la estación Caja de Agua hasta Bayóvar.

Usuarios que se encuentran en los vagones del tren se comunicaron con el Rotafono de RPP para reportar los problemas que se han presentado en plena hora punta. Ellos han tenido que salir por sus propios medios ya que el servicio dejó de funcionar intempestivamente y tuvieron que caminar por los rieles, a oscuras, para llegar a la estación más cercana.

La Línea Uno aseguró que su equipo técnico labora para restablecer el servicio, pero mientras tanto pidió a las personas usar otros medios de transporte.

Largas filas se han formado en casi todas las estaciones y los usuarios reclamaron la falta de información sobre lo sucedido.

Metro de Lima: servicio se encuentra interrumpido desde la estación La Cultura hasta Caja de Agua | Fuente: Rotafono RPP

