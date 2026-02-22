Últimas Noticias
Nuevo accidente en la Vía Expresa Sur: una menor resultó con varias lesiones tras ser atropellada por una moto en Surco

El accidente ocurrió cuando el adolescente intentaba cruzar la Vía Expresa Sur, en el cruce con la avenida Surco, y fue impactada por la motocicleta, que según testigos habría intentado ganarle el cambio de luz del semáforo. Según reporte médico, la menor presenta una fractura y politraumatismo.

Lima
Una menor de 13 años resultó herida la mañana de este domingo tras ser atropellada por una motocicleta en el cruce de la Vía Expresa Sur y la avenida Surco, frente a un colegio ubicado en el distrito limeño de Surco

El accidente ocurrió cuando el adolescente intentaba cruzar la vía y fue impactada por la motocicleta, que según testigos habría intentado ganar el cambio de luz del semáforo.

Tras el accidente, los paramédicos de la Municipalidad de Surco le brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fue trasladada por personal del servicio de atención móvil de urgencia a una clínica local. 

Según reporte médico, la menor presenta una fractura y politraumatismo.

Riesgo en la vía

Los vecinos de la zona señalaron que esta vía representa un riesgo constante debido a la velocidad en la que circulan los vehículos, especialmente las motocicletas. 

Incluso indicaron que ya se han registrado otros accidentes en el mismo punto, por lo que pidieron a las autoridades adoptar medidas de seguridad. 

"Es una vía expresa y los carros vuelan. Te puedes cuidar del carro pero la moto es más rápida, y es lo que ha pasado hoy día. Eso es una prueba de todos los accidentes que van a venir. Es una preocupación para todos nosotros los vecinos, que día a día tenemos que arriesgar. Esto es una cosa mortal, que tenemos que arriesgar nuestra vida", expresó un vecino a RPP.

Otros casos

El nuevo caso se suma a otros accidentes ocurridos a lo largo de la Vía Expresa Sur, entre ellos el atropello de una inspectora municipal en diciembre pasado o de un peatón en el mes de enero, donde falleció en el acto. 

Los hechos han incrementado la preocupación de los vecinos de la zona por la seguridad vial en este sector.

