Con un emotivo abrazo, Erick Elera y Nataniel Sánchez recuerdan sus personajes en 'Al fondo hay sitio'

Erick Elera y Nataniel Sánchez se dieron un emotivo abrazo en el Avant Premiere de Mi mejor enemiga. | Fuente: Instagram (mmepelicula)

Nataniel Sánchez y Erick Elera revivieron uno de los momentos más esperados por los fanáticos de Al fondo hay sitio. Ambos actores se reencontraron en el Avant Premier de la película Mi mejor enemiga el último lunes en un centro comercial en Surco donde estuvieron presentes diversas figuras del cine y televisión nacional.

En efecto, de acuerdo con videos y fotos compartidos por la producción del filme, Nataniel y Erick se dieron un efusivo abrazo recordando así sus personajes de Joel Gonzáles y Fernanda de las Casas en la popular serie peruana estrenada el 2009.

En efecto, Nataniel Sánchez, quien radica desde hace ocho años en España, no ocultó su felicidad al abrazar a su pareja en la ficción de la serie. “¡Yo sabía que Erick vendría! ¡Y acá está! Es un gran amigo, hermano. Él sabe que lo quiero muchísimo”, expresó la actriz.

Del mismo modo, Erick Elera, quien recientemente dejó la conducción del programa Mande quien mande, destacó la carrera de su excompañera y su nuevo papel en Mi mejor enemiga.

“Es una noche especial para Nataniel, y la felicito. Es una mujer que salió de su zona de confort, donde acá en Perú tiene éxito y decidió salir a otro país a seguir creciendo. Felicito este rol protagónico que tiene en Mi mejor enemiga y los invitamos a todos a venir al cine”, expresó.