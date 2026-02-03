Últimas Noticias
Con un emotivo abrazo, Erick Elera y Nataniel Sánchez recuerdan sus personajes en 'Al fondo hay sitio'

Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Volverán Joel y Fernanda a la TV? Nataniel Sánchez no pudo ocultar su felicidad al ver a Erick Elera, su excompañero en 'Al fondo hay sitio'. "Me he puesto a llorar", expresó.

Nataniel Sánchez y Erick Elera revivieron uno de los momentos más esperados por los fanáticos de Al fondo hay sitio. Ambos actores se reencontraron en el Avant Premier de la película Mi mejor enemiga el último lunes en un centro comercial en Surco donde estuvieron presentes diversas figuras del cine y televisión nacional.

En efecto, de acuerdo con videos y fotos compartidos por la producción del filme, Nataniel y Erick se dieron un efusivo abrazo recordando así sus personajes de Joel Gonzáles y Fernanda de las Casas en la popular serie peruana estrenada el 2009.

En efecto, Nataniel Sánchez, quien radica desde hace ocho años en España, no ocultó su felicidad al abrazar a su pareja en la ficción de la serie. “¡Yo sabía que Erick vendría! ¡Y acá está! Es un gran amigo, hermano. Él sabe que lo quiero muchísimo”, expresó la actriz.

Del mismo modo, Erick Elera, quien recientemente dejó la conducción del programa Mande quien mande, destacó la carrera de su excompañera y su nuevo papel en Mi mejor enemiga.

“Es una noche especial para Nataniel, y la felicito. Es una mujer que salió de su zona de confort, donde acá en Perú tiene éxito y decidió salir a otro país a seguir creciendo. Felicito este rol protagónico que tiene en Mi mejor enemiga y los invitamos a todos a venir al cine”, expresó.

¿Volverán Fernanda y Joel en Al fondo hay sitio?

Nataniel Sánchez respondió sobre la posibilidad de estar en algún capítulo de la nueva temporada de Al fondo hay sitio con su personaje de Fernanda de las Casas al lado de Erick Elera como Joel Gonzáles.

“Al fondo hay sitio tiene un gran lugar en mi corazón, fue una producción importantísima en mi vida, donde aprendí mucho y conocí gente maravillosa”, señaló Nataniel.

“Ella sabe que la gente nos pide ver juntos otra vez. Y aunque sea una semanita que venga. Sería algo muy bonito, aunque también la gente nos pide una película como pareja”, sostuvo Erick.

Cabe resaltar que ambos se mostraron contestos por reencontrarse. “Mi chata, mi chata”, enfatizó el popular ‘Cara de pez’. Mientras que Nataniel confesó estar emocionada por dicha reunión. “Me he puesto a llorar (...) Es que imagínense hace tanto tiempo que no nos hemos visto, tres o cuatro años”, declaró la actriz a Trome.

Nataniel Sánchez: "Siempre extraño a Fernanda de las Casas"

Nataniel Sánchez se sinceró sobre Fernanda de las Casas, su recordado personaje en la serie Al fondo hay sitio. En conversación con RPP, la actriz nacional destacó el trabajo que hizo en televisión y cómo Fernanda la ayudó a crecer en su carrera actoral.

“Siempre extraño a Fernanda de Las Casas. Ella me dio muchas alegrías y me ayudó a conectar mucho con el público”, expresó la también bailarina peruana.

En ese sentido, Nataniel aseguró que, a pesar de no interpretar más a Fernanda de las Casas, siempre será un personaje que tendrá “un lugar en su corazón”.

"Fernanda me ayudó a crecer como profesional y también como persona. A ella la guardo en un lugar hermoso de mi corazón. También sé que cumplió un ciclo. Hace años que no la interpreto. Tengo 34 años. Desde los 26 que no la interpreto. La imagen que tengo de ella es hace ocho años”, remarcó.

Por otro lado, Sánchez sorprendió al no descartar la posibilidad de retornar a Al fondo hay sitio, serie donde todavía actúan algunos de sus excompañeros.

“No descarto ninguna posibilidad (de regresar a la serie Al fondo hay sitio). Al final, todo va a depender de las propuestas y de que decisiones se tomen cuando estas propuestas lleguen”, agregó.

