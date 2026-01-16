Últimas Noticias
Riesgo de depresión adolescente aumenta en 450 % con 5 horas diarias de pantalla, según investigación

Rocío Vicente

por Rocío Vicente

De acuerdo con una investigación del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi, el tiempo prolongado de exposición a pantallas con la alteración del sueño y el ciberacoso incrementan significativamente la probabilidad de trastornos mentales.

Más de cinco horas diarias de pantalla aumentan en 450 % el riesgo de depresión en adolescentes, alertó una investigación realizada por el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi (INSM HD-HN), presentada en el boletín digital Salud Mental Hoy.

El estudio liderado por Alfredo Saavedra Castillo, director general del INSM “HD-HN”, advierte de manera contundente sobre los riesgos del uso excesivo de dispositivos digitales en el desarrollo emocional, cognitivo y físico de las poblaciones más jóvenes.

El artículo subraya que este no es el único factor de riesgo asociado, pues la evidencia también advierte que el tiempo prolongado de exposición a pantallas con la alteración del sueño y el ciberacoso incrementan significativamente la probabilidad de trastornos mentales

El tiempo ideal para estar frente a una pantalla:

Ante esta evidencia cabe preguntarse cuánto es el tiempo de exposición a pantallas que no resulte perjudicial para niños y adolescentes. Saavedra ofrece estas recomendaciones a los padres de familia:

Menores de 2 años:
-           Evitar completamente la exposición a pantallas (excepto videollamadas familiares supervisadas).

-           Priorizar el juego físico y la interacción humana directa.

-           No utilizar pantallas como medio de calma o distracción.

Niños de 2 a 4 años:
-           Máximo 1 hora diaria de contenido educativo de calidad.

-           Covisualización obligatoria con adultos que orienten el aprendizaje.

-           Evitar contenidos sobreestimulantes o con publicidad.

-           Establecer rutinas fijas y horarios predecibles.

Niños de 5 a 12 años:
-           Limitar el uso recreativo a 2 horas diarias.

-           Supervisar activamente contenido y contactos en línea.

-           Mantener zonas libres de pantallas (dormitorio y comedor).

-           Fomentar el uso creativo y productivo frente al consumo pasivo.

-           Restringir el uso antes de dormir.

Adolescentes de 13 a 18 años:
-           Máximo 2 a 3 horas diarias de uso recreativo.

-           Evitar el uso nocturno (después de las 22:00 h).

-           Promover la alfabetización digital crítica y la seguridad en línea.

-           Fomentar la conciencia sobre la comparación social y sus efectos.

-           Monitorear el bienestar emocional y ajustar los hábitos digitales según necesidad.

Recomendaciones transversales para todas las edades:

-           Mantener una comunicación familiar abierta sobre el uso digital.

-           Modelar hábitos saludables por parte de padres y cuidadores.

-           Asegurar equilibrio entre pantallas, actividad física, sueño y socialización presencial.

-           Evaluar periódicamente el impacto emocional y académico.

-           Fortalecer la colaboración entre escuela y familia en la educación digital.

El Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi hizo un llamado urgente a las familias, educadores y autoridades sanitarias a implementar estrategias preventivas, promover hábitos digitales saludables y proteger activamente a la población más joven frente a los riesgos del entorno digital.

Diversos estudios destacan que las adolescentes mujeres, los jóvenes de 12 a 14 años y aquellos con baja autoestima o escaso apoyo familiar son los grupos más vulnerables, presentando efectos negativos hasta tres veces mayores.

