Familias reconstituidas: ¿cómo manejar una nueva familia tras una separación?

Las obligaciones que tienen los padres con sus primeros hijos no tienen por qué cambiar los compromisos económicos así se tenga una familia reconstituida.

Se denomina familia reconstituida a la formada por una pareja en la que al menos uno de los miembros tiene hijos de una relación anterior. Pueden tener su origen en el fallecimiento de uno de los progenitores, en su ausencia o en la ruptura o el divorcio.

La abogada de familia Lorena Fernández sostuvo que las obligaciones que tienen los padres con sus primeros hijos no tienen por qué cambiar los compromisos económicos así se tenga una familia reconstituida.

Precisó que el nacimiento de un nuevo hijo con la nueva familia no tiene por qué cambiar, ni debe reducir el monto de la pensión alimenticia que se tiene con el primer hijo.

Recordó que es completamente falso que los hijos dentro del matrimonio tienen más derechos que los hijos extra matrimoniales ya que ambos tienen los mismos beneficios.

La especialista Lorena Fernández agregó que tampoco debería variar el régimen de visitas, ni los alimentos, aunque la tenencia sí puede ser consensuada entre las partes.

En este sentido, precisó que manejar una nueva familia tras una separación implica priorizar la seguridad y estabilidad emocional de los hijos, mantener el respeto y la comunicación con la expareja.

El funcionamiento de una familia reconstituida tiene un proceso gradual que requiere paciencia para construir un nuevo equilibrio familiar saludable para todos.