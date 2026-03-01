Cristiano Ronaldo en alerta: dolor muscular y a la espera de una resonancia

Noche amarga la del sábado último para Cristiano Ronaldo. El jugador falló un penal y tuvo que ser cambiado a los 81 minutos debido a un dolor muscular que le impidió continuar. Aunque su equipo, Al Nassr logró la victoria para mantenerse como líderes de la liga saudí, la preocupación ahora es los resultado de las pruebas médicas que le realizarán este lunes.

Cristiano Ronaldo pudo ampliar su cuenta anotadora y acercarse a la cifra de 1 000 goles que pretende alcanzar antes de retirarse del fútbol en activo. Pero la suerte no estuvo de su lado, a los 8 minutos cobró un penal, pero su lanzamiento salió desviado.



Jorge Jesus, el DT de Cristiano Ronaldo, manejó la dolencia del jugador como una simple fatiga muscular en la conferencia de prensa tras el encuentro. Con el paso de las horas la situación parece complicarse, tanto que este lunes CR7 será sometido a una resonancia magnética para saber la gravedad de la lesión.

Pressure builds us… not breaks us ⚔️



Nassr mentality 🫡 pic.twitter.com/5Ejm8biKmX — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 28, 2026

Si la lesión de Cristiano Ronaldo es seria se podría ver afectado su club y la Selección de Portugal. La preocupación se extiende hasta México pues el astro se perdería el amistoso con su selección ante la selección mexicana, en la reinauguración del Estadio Azteca. Este partido se llevará a cabo el 28 de marzo.

Hasta el momento se habla de una distención en la corva que lo alejaría de las canchas una semana. El peor diagnóstico sería un desgarro que tardaría entre 3 y 5 semanas de recuperación.