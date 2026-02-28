“No hemos rehuido a las investigaciones”: padre de expareja de Adrián Villar se pronuncia tras rendir declaración

A su salida de la sede PNP, Juan Montenegro, padre de Francesca Montenegro, expresó su compromiso de colaborar con la investigación. | Fuente: RPP / Difusión

Juan Montenegro, padre de la influencer Francesca Montenegro, expareja de Adrián Villar, joven acusado de atropellar a la deportista Lizeth Marzano, acudió la mañana de este sábado a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el distrito limeño de La Victoria, a rendir su declaración como parte de las diligencias del caso.

El padre de la influencer llegó a la sede policial alrededor de las 9:00 a.m. y permaneció cerca de seis horas en la dependencia policial.

A su salida de la sede PNP, Montenegro expresó su compromiso de colaborar con la investigación y precisó que su hija, Francesca Montenegro, no acudió a la dependencia policial debido a que no estaba previsto que ambos rindieran sus declaraciones de manera conjunta.

“Nosotros les hemos dicho a los señores del Ministerio Público […] que nosotros vamos a regresar después para poder… [¿Hoy día mismo?] Nosotros en ningún momento hemos rehuido a ninguna de las investigaciones. De hecho, nosotros fuimos los que nos pusimos a disposición”, señaló Montenegro.

También llegaron a la dependencia la defensa legal de la periodista Marisel Linares, pareja de Rubén Villar, quien a su vez es padre de Adrián Villar. El progenitor del investigado también estuvo presente en las diligencias. Este -no obstante- se retiró rápidamente de la sede PNP sin brindar declaraciones a la prensa.

¿Presunto encubrimiento?

Aunque en un primer momento se desconocía quien era el autor del atropello a Lizeth Marzano, posteriormente se supo que el vehículo implicado en el caso estaba a nombre de la periodista Marisel Linares.

En sus redes sociales, Linares Chávez confirmó que el auto estaba registrado a su nombre; sin embargo, precisó que el auto no estaba en su poder desde setiembre de 2025 y que era utilizado por una “tercera persona que enfrentará el proceso que corresponda”.

Aunque Linares no dio el nombre de la persona que manejaba el vehículo, posteriormente se conoció que se trataba de Adrián Villar, hijo de su pareja Rubén Villar.

Días después, diversos programas de televisión difundieron imágenes en los que se ve a la también presentadora de televisión junto a su hijastro y el padre de este en un parque ubicado en la avenida Jorge Basadre con la calle Los Eucaliptos, en San Isidro, alrededor de las 3:00 a.m.; es decir, cuatro horas después de la tragedia que acabó con la vida de la joven deportista.

En los videos también aparecieron Francesa Montenegro, quien en ese momento era pareja del sindicado como responsable del atropello, y su padre, el abogado Juan Montenegro.