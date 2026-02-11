PNP tras captura de presuntos integrantes de 'Los Pulpos' en Chile: "La economía ilegal la desviaban a Trujillo"

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile informó sobre la detención de un total de 34 presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Pulpos', acusados de múltiples crímenes en dicho territorio.

Ante este caso, la Policía Nacional en La Libertad indicó que el dinero que se generaba con los delitos en el vecino país se derivaba hacia la ciudad norteña peruana, a fin de solventar y continuar con sus operaciones criminales.

El jefe de la Región Policial La Libertad, general Franco Moreno Panta, agregó que se viene coordinando la revisión de antecedentes de los detenidos.

"Estas divisas que ellos obtienen en el extranjero las mandan a Trujillo para que siga sobreviviendo esta organización criminal. Es muy importante que le hayan dado un duro golpe a estos 38 delincuentes que se encuentran afincados en Santiago de Chile, obteniendo divisas ilegales, economía ilegal que después desvían a Trujillo para continuar con el caos. Hemos cruzado información con nuestros pares del PDI para ver los antecedentes de esta organización", precisó.

Asimismo, tanto el PDI, la PNP y la Interpol siguen la búsqueda de Jhonsson Smith Cruz Torres, alias 'Jhonson Pulpo', sindicado como cabecilla de la mencionada organización criminal y cuyo paradero sería Chile.

Detención de 'JJ' y otros cuatro presuntos miembros

Cabe precisar que Cruz Torres se encuentra prófugo de la justicia tras ser condenado a cadena perpetua por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo. El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ofrece 500 mil soles por información que conduzca a su ubicación y captura.

En el caso de Trujillo, en las últimas 24 horas se intervino a cuatro jóvenes, acusados de ser el brazo armado de la agrupación delictiva. Estas detenciones se suman a la de Jhon Esnaider Nureña Rojas, alias 'JJ', recluido en el penal El Milagro, donde cumple un mandato de nueve meses de prisión preventiva.