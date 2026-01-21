Últimas Noticias
San Luis: delincuentes disparan contra bus repleto de pasajeros en la avenida Mariscal Nieto

Así quedó la unidad tras el ataque ocurrido esta noche.
Los atacantes, que iban a bordo de una moto, interceptaron al bus y dispararon contra el conductor.

Lima
Unos sujetos armados dispararon este martes contra un bus de transporte público de la empresa ETSAMIGSA, conocidos como Los Verdes, en la cuadra tres de la avenida Mariscal Nieto, a pocos metros del estadio municipal de San Luis.

Los atacantes, que iban a bordo de una moto, interceptaron al bus y dispararon contra la ventana del conductor. La unidad estaba en ese momento repleto de pasajeros, quienes se tiraron al suelo para evitar que les impacte alguna bala. 

Producto del ataque, uno de los disparos impactó contra la parte derecha del parabrisas delantero de la unidad, pero afortunadamente las balas no alcanzaron ni al conductor o a los pasajeros. 

Agentes de la comisaría de San Luis acordonaron esta zona, mientras que el chófer del bus ha sido trasladado hasta una sede policial para las primeras diligencias.

Esta empresa, cuya ruta inicia en el distrito de Ate y va hasta el Callao, ya ha sido víctima de amenazas por parte de extorsionadores desde el año pasado, por lo que no se descarta que el ataque de esta noche sea una amenaza más contra estos transportistas.

San Luis Policía Nacional Delincuencia

