Callao: capturan a dos sujetos con más de 22 kilos de marihuana en su poder [VIDEO]

| Fuente: RPP

Dos sujetos con más de 22 kilos de marihuana en su poder fueron detenidos en las últimas horas, informó a RPP el general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial Callao; quien destacó el operativo como un golpe a quienes abastecen a los microcomercializadores de droga.

“En realidad, es el replantear las operaciones policiales. Atacar a los macrocomercializadores, quienes son los que abastecen de droga a los microcomercializadores”, refirió el alto mando.

El jefe policial identificó a los detenidos como Candelario Muñoz Becerra y Claudio Mesa González, a quienes también se les incautaron 1 600 soles presuntamente falsos. “No se conoce hasta este momento si ponen en circulación este dinero o, en todo caso, también habrían sido víctimas de engaño”, refirió.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional detalló que estos dos sujetos, quienes fueron intervenidos en un inmueble de Huachipa, integrarían la organización criminal ‘Los Mexicanos del Callao’. “Se dedicarían al acopio y comercialización de drogas”, resaltó la institución.

Otro golpe al narcotráfico

El general Espinoza indicó que, en otro operativo, se logró la detención de cinco ciudadanos que procedían de la ciudad de Ayacucho, a quienes se les decomisó “20 kilos de cocaína de alta pureza”.

“Son proveedores de los microcomercializadores. Estamos concluyendo operativos atacando a la macrocomercialización de drogas”, resaltó el jefe policial.

En X, la PNP indicó que estos sujetos, que integrarían la banda ‘Los Blanquitos del Delfín’, fueron detenidos en un operativo en el distrito chalaco de Ventanilla.

“Durante la intervención, se incautaron dos vehículos y se decomisó clorhidrato de cocaína, ocultos en una caleta acondicionada, debilitando significativamente esta organización criminal”, refirió la institución.

