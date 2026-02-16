La Policía captura a tres presuntos extorsionadores dentro de la Universidad San Marcos [VIDEO]

Las autoridades informaron que los sujetos estarían extorsionando a una empresa que realizaba la remodelación y ampliación de la clínica universitaria.

La Policía Nacional capturó este lunes a tres presuntos extorsionadores dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Cercado de Lima. Ellos estaban en dicho lugar simulando ser trabajadores de una obra que se realiza en la casa de estudios.

Los sujetos fueron identificados como Jhon Espinoza, Jhonatan Francisco Moreno y Franco García. El general Manuel Lozada, teniente general de la PNP, informó para RPP que los sujetos estarían extorsionando a una empresa que realizaba la remodelación y ampliación de la clínica universitaria.

"Venían solicitando 2 500 soles como inicio (a la empresa) y luego un pago de S/ 500 semanales, así como la colocación de tres trabajadores 'fantasmas'. Tenemos una serie de evidencias que ya la Policía había acumulado y esto es un claro ejemplo cuando los empresarios denuncian oportunamente de estos actos criminales", expresó Lozada.

El jefe policial sostuvo también que los sujetos, tras ser detenidos, se les encontró un cartucho de dinamita. Por ello, se tuvo que convocar a unos agentes de la Udex para llevarse el material explosivo.

Pronunciamiento de la UNMSM

La Universidad San Marcos confirmó, mediante un comunicado, la detención de estas personas por parte del grupo Terna de la PNP.

Esta casa de estudios, en contraste con lo que indicó la Policía Nacional, señaló que estos sujetos habrían querido extorsionar a los responsables de la ampliación de la Línea 2 del Metro de Lima, una obra que se realiza cerca al campus universitario.

"La UNMSM precisa que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad de estudiantes, docentes ni trabajadores. La presencia policial se desarrolló en el marco de los protocolos de seguridad articulados por la constitución", se lee en su pronunciamiento.