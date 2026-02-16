Paro de transportistas: Estas son las empresas que no trabajan este 16 de febrero por asesinato de conductor de JC Bus

Las empresas de transportes Huáscar, consorcio 'El Rápido', Etupsa y 'La 50' han comunicado que no circulan hoy 16 de febrero por solidaridad tras los recientes asesinatos de conductores de las empresas pesquero y 'El Rápido'.

Empresas de transporte público informaron que este lunes 16 de febrero no brindarán servicio en señal de solidaridad con el grupo empresarial 'El Rápido' tras la muerte de un conductor de la línea JC Bus el último fin de semana.

La Empresa de Transporte Salamanca Parral S.A. expresó su profundo pesar por los lamentables hechos ocurridos y comunicaron que no brindarán servicio este lunes.

"Por tal motivo, y en señal de solidaridad, así como en defensa de la vida y la seguridad de nuestros colaboradores y usuarios, comunicamos que el día lunes 16 nuestras unidades no estarán brindando servicio", comunicaron.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para que tomen acciones "firmes frente a la inseguridad que viene afectando al transporte público y a toda la ciudadanía".

En esa línea, la empresa de transportes San Sebastián, conocida como ‘La 50’ también emitió un pronunciamiento en donde no realizará servicio "con la medida de protesta convocado por el grupo empresarial El Rápido, ET Guadulfo Silva y ET Pesquero".

Ello por "los recientes asesinatos a sus conductores que no debe quedar impune", e invocaron a las autoridades a poner sus buenos oficios para "un mayor despliegue de seguridad en los puntos críticos de nuestra ciudad de Lima y Callao en beneficio de toda la población".

A esta movilización se suma la Empresa de Transportes Unidos de Pasajeros S.A.- ETUPSA 73 "como un acto de unidad y respeto y exigencia de justicia".

También se unen los conductores de la Empresa de Transportes Huáscar S.A. "hasta que existan garantías mínimas que nos permitan trabajar con tranquilidad".

Policía impone multas por supuestas infracciones

RPP pudo constatar que realizaron un apagado de motores como protestas, en donde intentaron desplazarse por la carretera Panamericana Norte con dirección al Cercado de Lima, pero fueron interceptados por un contingente de la Policía Nacional, que bloqueó el avance de las unidades vehiculares en las inmediaciones del óvalo Habich.

Durante el desarrollo de la protesta, efectivos de la Policía Nacional procedieron a imponer multas por supuestas infracciones y trasladaron una grúa que se llevó al menos uno de los buses al depósito municipal, lo que generó la indignación de los transportistas, quienes recordaron que los agentes no estuvieron para evitar el asesinato de sus colegas.

"Es injusto. Nos matan nos acribillan, y es injusto lo que están haciendo. Estamos declarando nuestro derecho, somos trabajadores y no delincuentes", declaró un transportista.

'El Rápido' anunció paralización

El grupo empresarial de transporte 'El Rápido' había anunciado la tarde del domingo 15 de febrero que paralizará su operación a partir de este lunes 16 de febrero, tras el asesinato de uno de sus conductores en el distrito limeño de San Martín de Porres.

En un breve comunicado, señaló que tomó esta medida ante la “falta de garantías para continuar el servicio”. “La vida no se negocia”, enfatizó.

Asesinato a conductor

Como se recuerda, el noche del sábado, un conductor de la empresa JC Bus, del grupo de transporte 'El Rápido', falleció tras ser baleado por delincuentes en la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, cerca del cruce con la avenida José Granda, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

De acuerdo con las informaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon directamente contra el chofer cuando trasladaba a varios pasajeros. La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez.

Críticas por manejo de seguridad en transporte

El vocero de Transportes Unidos (TU), Martín Ojeda, sostuvo en RPP que no están dando resultados las estrategias del Gobierno para combatir a las bandas criminales que extorsionan y asesinan a conductores de transporte público de pasajeros.

Añadió que hasta la fecha no se concreta la reunión que se había establecido con el presidente de la república y funcionarios del estado.

"Estamos llevando puntos de extorsión inaceptables, lamentablemente las estrategias no están integradas ni operativas y ni siquiera son medibles, tampoco se ha dado la reunión que establecimos con el presidente de la república de coordinación con los 3 poderes del estado. [¿Cuántas empresas hoy por hoy en Lima y el Callao siguen siendo sometidas por estos delincuentes?] Nosotros de las 400 empresas nos hemos establecido un promedio del 80 por 100", indicó en La Rotativa del Aire- Edición Domingo Noche.

En esa línea, el dirigente transportista manifestó que el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Francisco Vargas, no muestra resultados contra los extorsionadores.

"Hemos retrocedido, y esto va un grito directo y lo miro a los ojos directamente al general Vargas, el jefe de la región Lima, y la situación ha empeorado. Pues no vamos a aceptar que una persona en una reunión que cree que normalizar el tema es la solución, y eso se lo digo directamente a la general, porque una reunión de hace menos de una semana nos trató como si estuviéramos alarmando. Porque a mí lo que me interesa, lo que nos interesa a los dirigentes, el empresariado y a los conductores es que no haya más muertes. Y si no le gusta, que busque otro trabajo", criticó.