Los buses de transporte que acataban una movilización en las inmediaciones del óvalo Habich, en el distrito limeño de San Martín de Porres, finalmente ya se han retirado de este sector.

Como se recuerda, empresas como El Rápido y Lipetsa habían tomado parte de esta vía, obstruyendo parte de un carril de la zona, ante la incesante criminalidad que afecta el sector.

Los manifestantes buscaron desplazarse por la Panamericana Norte con dirección al Cercado de Lima, pero fueron interceptados por un contingente de la PNP, que bloqueó el avance de las unidades vehiculares.

La Policía ha informado que a estos vehículos se les ha multado, pero además que habían intervenido a un conductor de 'El Rápido', quien ha sido ya liberado.

El conductor de 'El Rápido' fue identificado como Wilfredo Reyna Rosales, quien ya ha sido liberado por parte de la Policía. Sin embargo, su unidad fue llevada a un depósito, por lo que en las próximas horas deberá ser retirada.

SMP: Liberan a conductor de la empresa ‘El Rápido’ intervenido durante movilización en el óvalo Habich | Fuente: RPP

Por su parte, el comandante general de la Policía, general Óscar Arriola, señaló a los medios que "no es una solución" la decisión de los conductores de realizar el apagado de motores en el óvalo Habich porque impedía "el normal tránsito".

"Es complicado en el sentido de que no es una solución. Hay que enfocar bien quién es el principal enemigo, no es la sociedad para poder hacer algo que bloquee o que impida el normal tránsito o tráfico. [¿Y él conductor está intervenido?] No, solamente está intervenido en tanto esto y definitivamente ya con el Ministerio Público se evaluarán las cosas, en tanto este resultado no está detenido. Lo que pasa es que ya entra un tema de la autoridad", declaró.

Conductor muere tras ataque de sicarios

El último sábado 14 de febrero, un conductor de la empresa JC Bus, perteneciente al consorcio de transporte El Rápido, murió tras ser baleado por delincuentes mientras transportaba pasajeros en su unidad en la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, cerca del cruce con la avenida José Granda, en San Martín de Porres.

La víctima fue identificada como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez. Tras el asesinato, el consorcio El Rápido anunció la suspensión de sus actividades y exigió a las autoridades acciones inmediatas para identificar y capturar a los responsables de este crimen.