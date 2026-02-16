Rescatan a una familia que quedó atrapada en su camioneta tras fuertes lluvias en Arequipa [VIDEO]

La familia de cuatro miembros intentaba pasar un bypass, pero, debido a la altura del agua almacenada por las fuertes precipitaciones, el vehículo se apagó.

Una familia de cuatro integrantes, entre ellos dos menores de edad, fueron rescatados por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Cuerpo de Bomberos, luego de que la camioneta en el que se trasladaban quedara atrapada en el bypass de la avenida Venezuela y la avenida Mariscal Castilla, en el Cercado de Arequipa, por las intensas lluvias.



Según información de los bomberos, la familia intentaba pasar el bypass a bordo de su camioneta, pero, debido a la altura del agua almacenada por las fuertes precipitaciones, el vehículo se apagó.



Hasta el lugar llegaron los bomberos y los efectivos policiales para auxiliar a los menores y a sus padres.



El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó sobre la activación de quebradas en la 'Ciudad Blanca' y lluvias de alerta roja en los distritos de Cerro Colorado, Cayma, Paucarpata, Socabaya y Yura. En esta última localidad, ubicada a más de una hora del centro de Arequipa, el agua ingresó a varias viviendas, por lo que los vecinos solicitaron apoyo urgente a la municipalidad para el retiro del agua acumulada.



En el Cercado de Arequipa, diversas calles y avenidas permanecen inundadas con agua de lluvia y desagüe, debido al colapso de las redes de alcantarillado, lo que representa un grave riesgo sanitario para la población.



Otro punto crítico es el zanjón de la variante de Uchumayo, donde el último fin de semana al menos cuatro vehículos quedaron atrapados por la acumulación de agua. Sus ocupantes tuvieron que ser rescatados utilizando balsas por efectivos de la Policía.