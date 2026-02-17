PNP detuvo a dos presuntos extorsionadores de banda ‘Los bebés del chino’ en San Martín de Porres

La intervención fue realizada cuando alias ‘Pulpin’ y ‘Raspadilla’, ambos de nacionalidad venezolana, estaban en flagrancia delictiva.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú capturaron el lunes a dos presuntos integrantes de la banda denominada ‘Los bebés del chino’, que estaría dedicada a la extorsión de negocios en el distrito de San Martín de Porres.

La intervención fue realizada en dicha jurisdicción cuando alias ‘Pulpin’ y ‘Raspadilla’, ambos de nacionalidad venezolana, se encontraban en flagrancia delictiva.

Los detenidos serán procesados por los presuntos delitos de extorsión, tenencia de material explosivo, municiones, así como pertenencia a una banda criminal.

De acuerdo con las pesquisas iniciales, esta banda estaría detrás de hechos violentos vinculados al cobro de cupos y manipulación de materiales peligrosos, por lo que la acción policial neutraliza estas actividades en la zona.

Los agentes incautaron una motocicleta, cinco municiones, dos equipos telefónicos, material explosivo y una réplica de arma de fuego.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de una unidad especializada de la Policía Nacional del Perú con conocimiento del Ministerio Público, a fin del avance de las investigaciones.