SMP: mujer murió al caer desde un tercer piso cuando escapaba de la PNP

Una mujer -no identificada- murió esta mañana al caer desde un tercer piso durante una intervención policial realizada en el distrito de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

En diálogo con la prensa, el coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Robos, dijo que las fuerzas del orden intervinieron a cinco personas en un búnker ubicado en el tercer piso de un predio de la avenida Tantamayo, en la urbanización Vipol de Naranjal.

Al ser descubiertos, los sospechosos inicialmente intentaron enfrentarse a los agentes; pero, al verse sobrepasados, se dieron a la fuga por los techos de casas aledañas, detalló el alto mando.

Durante su huida, la mujer cayó al vacío dentro de una vivienda ubicada en la parte posterior el búnker, muriendo instantáneamente.

Los otros cuatro sospechosos, todos de nacionalidad venezolana, fueron detenidos.

Según el coronel Cano, se trataría de presuntos integrantes de una banda vinculada a delitos como extorsión y sicariato.

En su poder, los sospechosos tenían tres armas de fuego, municiones, explosivos, droga, motocicletas “y diversos elementos de convicción”, refirió el jefe policial.



Diligencias preliminares

Al cierre de este informe, los intervenidos -cuya identidad no ha sido revelada- permanecían en el búnker, mientras se realizan las diligencias preliminares.

En tanto, el cadáver de la mujer se encuentra dentro del predio donde cayó, a la espera de que el fiscal de turno ordene su traslado a la Morgue Central de Lima.

En el primer piso del predio donde se encontraban los extranjeros, funciona un chifa. Los dueños, al parecer, alquilan cuartos en los pisos superiores, hecho que fue aprovechado por los sospechosos para instalar su búnker de operaciones.

En medio del operativo, trascendió que dos presuntos integrantes de la banda lograron escapar, pero esta información no ha sido corroborada oficialmente.

