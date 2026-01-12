Seis policías fueron arrestados por presuntamente pedir dinero a dos detenidos para dejarlos en libertad

Los detenidos son un coronel de la División de Fronteras de la PNP, un alférez de la Comisaría de Chaclacayo y cuatro suboficiales de la Depincri San Martín de Porres.

Seis policías fueron detenidos tras un operativo simultáneo realizado en siete distritos por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte.

El Ministerio Público informó que los policías detenidos son investigados por presuntamente intervenir de forma irregular a dos ciudadanos y luego les habrían solicitado dinero para liberarlos.

Los intervenidos son el coronel Mervin Sánchez, de la División de Fronteras de la PNP; el alférez Junior Mauricio, de la Comisaría de Chaclacayo, y los suboficiales de la Depincri de San Martín de Porres, Henry Ordoñez, Williams García, Marcelo Benavides y Gerson León. A ellos se les dictó detención preliminar judicial por el presunto delito de concusión.