Seis policías fueron arrestados por presuntamente pedir dinero a dos detenidos para dejarlos en libertad

El operativo para la detención de los policías se dio en siete distritos de la capital.
Pedro Luis Ramos Martinez

Los detenidos son un coronel de la División de Fronteras de la PNP, un alférez de la Comisaría de Chaclacayo y cuatro suboficiales de la Depincri San Martín de Porres.

Seis policías fueron detenidos tras un operativo simultáneo realizado en siete distritos por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte. 

El Ministerio Público informó que los policías detenidos son investigados por presuntamente intervenir de forma irregular a dos ciudadanos y luego les habrían solicitado dinero para liberarlos.

Los intervenidos son el coronel Mervin Sánchez, de la División de Fronteras de la PNP; el alférez Junior Mauricio, de la Comisaría de Chaclacayo, y los suboficiales de la Depincri de San Martín de Porres, Henry Ordoñez, Williams García, Marcelo Benavides y Gerson León. A ellos se les dictó detención preliminar judicial por el presunto delito de concusión.

La Fiscalía realizó operativos en sedes policiales para encontrar a los suboficiales involucrados en este caso.
El caso

La investigación de la Fiscalía señala que estos efectivos habrían participado en la intervención de dos ciudadanos en Lurín, a quienes se les quitó su vehículo y luego los subieron a un patrullero para llevarlos a la Depincri en San Martín de Porres, donde supuestamente intentaron "sembrarles" drogas a los detenidos. 

Según el Ministerio Público, el alférez Junior Mauricio les dijo a las dos personas "que arreglen" con Mervin Sánchez, quien en ese momento era el comandante de dicha unidad y sería él quien habría pedido tres mil soles para liberarlos.

Los ciudadanos intervenidos habrían aceptado pagar el dinero y luego uno de ellos denunció los hechos.  

El operativo se dio en los distritos de Surquillo, Chaclacayo, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Chorrillos, El Agustino y Los Olivos. Se registraron los dos vehículos que habrían sido usados en la intervención irregular del denunciante y se incautaron celulares, USBs y laptops que servirán para la investigación fiscal.

