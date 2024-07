Semáforos malogrados o que duran poco tiempo: ¿Cómo afectan al ciudadano en las principales avenidas de Lima?

Lima ¿Están funcionando los semáforos y cruces peatonales en las principales avenidas de Lima?

Lima es la quinta ciudad con más congestión vehicular en todo el mundo, según el TomTom Traffic Index del 2023. Sus habitantes pierden más de 150 horas al año debido al tráfico y, según expertos en transporte, algunas de las principales causas son la falta de infraestructura vial, el diseño de las pistas, la semaforización y la señalización. Solo el año pasado la mala señalización y el desacato a las señales de tránsito ocasionaron casi mil accidentes, según cifras del Ministerio de Transportes.

Ante esta realidad, un equipo de RPP Data recorrió algunas de las principales avenidas de la capital para comprobar cómo están funcionando los semáforos y los cruces peatonales. Esto fue lo que encontramos.

Av. Abancay: solo 25 segundos para cruzar ocho carriles

La avenida Abancay, en el Cercado de Lima tiene once cuadras, y ocho carriles. Sus cruces más demandados pueden ver pasar a más de cuatro mil transeúntes en una hora, según información de la Municipalidad de Lima.

El pasado 26 de junio, RPP Data constató que en el cruce de la avenida Abancay con el jirón Puno el semáforo peatonal solo dura 25 segundos. ¿Este tiempo es suficiente para que las personas crucen de manera segura, si tenemos en cuenta que existe una gran afluencia que lo hace para llegar al emporio comercial de Mesa Redonda? El ingeniero civil y especialista en transporte, Mario Candia, responde: "Definitivamente no. Vemos una completa insuficiencia de los tiempos [del semáforo]. Además, los carros que empiezan a cruzar [desde el jirón Puno y voltean hacia Abancay] entran en conflicto directo con los peatones [que solo tienen 25 segundos para cruzar]", explica desde este punto de la ciudad.

Hace unas semanas, en la intersección de la avenida Abancay con Nicolás de Piérola se reportó un accidente de tránsito que dejó, hasta el cierre de este informe, seis personas heridas. Este grupo de personas estaba parado en medio de los ocho carriles de la avenida Abancay, a la espera de cruzar. Si bien, los factores que ocasionaron este siniestro fueron varios, el diseño e infraestructura de esta avenida tiene errores que se deberían solucionar, agrega el ingeniero Mario Candia.

"[Por ejemplo] el semáforo en esta intersección [de la avenida Abancay con Nicolás de Piérola] tiene suficiente tiempo para que una persona pueda cruzar [dura 35 segundos, lo mínimo indispensable para una avenida como la Abancay]. El problema es que no se le dice al peatón cuándo debe dejar de ingresar al cruce. Nuestra norma tiene una deficiencia porque no existe el ámbar peatonal que, en países como Estados Unidos, es una luz que empieza a destellar cuando el tiempo [para que la persona cruce] ya se está acabando", detalla. Es decir, también debería existir la luz ámbar en los semáforos para peatones, según el especialista.

En este cruce, una transeúnte se acercó a RPP Data para reclamar sobre el riesgo de transitar por esta avenida: “Abancay es muy insegura para cruzar, incluso cuando conducimos también es peligrosa, es un desastre y lamentablemente no tenemos cultura ni como peatones ni como conductores”, nos dijo. En este mismo punto, una mujer adulta mayor nos expresó la preocupación que le genera pasar de un lado al otro de esta avenida: “Nos arriesgamos, me causa ansiedad, debe haber más orden [y] que nos apoyen para que pasemos normal, tranquilos, sin preocupación”.

Especialistas criticaron que los ciudadanos tengan poco tiempo para cruzar una avenida que recibe a miles de peatones en hora punta y que pugnan por llegar al concurrido emporio de Mesa Redonda. | Fuente: RPP Data / 26 de junio

Jirón Washington con 28 de julio: conflicto entre autos y peatones

Seguimos con nuestro recorrido y llegamos al óvalo Jorge Chávez, ubicado también en el Cercado de Lima. Una de las primeras intersecciones que visitamos fue el cruce entre la avenida 28 de julio con el jirón Washington. ¿Qué encontramos? El semáforo peatonal solo brinda 17 segundos a las personas para cruzar. Si bien la pista solo tiene dos carriles [lo que significa que no es muy ancha y el tiempo es el correcto las normas internacionales], encontramos un problema: cuando los peatones intentan pasar al otro lado de la pista, los carros que vienen desde 28 de julio e ingresan a Washington bloquean su paso [ver video].

"Es difícil cruzar, lo tenemos que hacer de forma temeraria y eso está mal. Deberían parar el tráfico para poder hacerlo. Ya ha habido accidentes aquí, tanto estudiantes como otras personas", advierte rápidamente uno de los peatones antes de correr, aun estando el semáforo en verde, para poder pasar al otro lado de la pista.

Para Luis Quispe Candia, abogado especialista en transporte y presidente de la Asociación Luz Ámbar, es urgente que se mejore el tiempo de los semáforos pensando en las necesidades de los peatones. "En este cruce incluso pasan vehículos pesados y los peatones no tienen el tiempo suficiente para cruzar. Cuando está en verde, para el peatón, los autos siguen pasando, lo que se debe modificar es el ciclo semafórico", comenta desde este lugar.

RPP Data recorrió las principales avenidas y jirones de Lima para verificar el estado de los semáforos y la señalización. | Fuente: RPP Data

En el cruce del frente, en la primera cuadra de la avenida Salaverry, encontramos dos semáforos peatonales malogrados. Uno que no estaba operativo y otro que estaba en rojo y en verde al mismo tiempo.

"Tanto los semáforos como los cruces peatonales son para que los usuarios circulen de forma ordenada, pero en esta intersección [av. Salaverry con 28 de julio] el semáforo no cumple esa función: está dando señal de luz verde y luz roja al mismo tiempo y confunde porque indica que los peatones pueden cruzar al igual que los vehículos. Es un peligro latente", explica Luis Quispe Candia de Luz Ámbar.

El 26 de junio RPP Data encontró semáforos malogrados en el óvalo Jorge Chávez. | Fuente: RPP Data

Un crucero peatonal pintado de la noche a la mañana

Continuamos nuestro recorrido por unas cuadras más hasta la intersección de la avenida Petit Thouars con 28 de julio. Frente al Parque de la Exposición, Luis Quispe Candia de Luz Ámbar nos señala un escenario en particular: existe un cruce peatonal pintado que los peatones no utilizan porque los vehículos no los dejan pasar y se les hace más práctico usar, de forma espontánea, un cruce en la esquina del frente. El problema es que este último, no tenía pintadas las líneas blancas características de un crucero peatonal.

En el momento en el que RPP Data realizó este informe, ese era su estado: un cruce utilizado por los ciudadanos de manera espontánea y sin señalización. Un día después de realizar este informe en el lugar, la Municipalidad Metropolitana de Lima pintó el crucero [ver video].

Los ciudadanos prefieren utilizar este lugar para cruzar esta avenida por seguridad, a pesar de que al frente tienen un crucero debidamente señalizado. La Municipalidad Metropolitana de Lima pintó un crucero luego de realizado este informe. | Fuente: RPP Data

Según la Ley Orgánica de Municipalidades, quien se encarga de "normar, regular, organizar y mantener los sistemas de señalización y semáforos" es la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), mientras que los 43 distritos que componen la capital también deben realizar actividades de mantenimiento. RPP Data conversó con Elvira Moscoso, gerente de Movilidad Urbana de la MML, quien nos aseguró que revisarán los puntos que visitamos para implementar las mejoras necesarias.

“Lima tiene 1,300 intersecciones semafóricas [cruces y semáforos] y la mitad de ellas tiene una tecnología de hace más de 20 años. Por ello hemos elaborado un proyecto de mejoramiento del tránsito que involucra un préstamo del Banco Mundial de 170 millones de soles. El 51% de ese monto está destinado a mejorar y crear 500 nuevos cruces y semáforos. Esta iniciativa ya está en la última etapa de evaluación en el Ministerio de Economía y, a partir de setiembre u octubre, estaríamos gestionando el desembolso del dinero”, indicó.

Una de las principales acciones, asegura la funcionaria, será agregar a los semáforos unos segundos de luz ámbar para los peatones. Esta es una de las medidas que mencionó el ingeniero Mario Candia al inicio de este informe, ya que es necesario para que las personas tengan la posibilidad de calcular en qué momento deben dejar de ingresar al cruce peatonal, sobre todo en una avenida tan transitada como la Abancay.

Por otro lado, la autoridad municipal aseguró que aumentarán el tiempo del semáforo peatonal en el cruce de la avenida Abancay con el jirón Puno de 25 a 35 segundos. En cuanto al cruce del jirón Washington con 28 de julio, adelantó que será más accesible para los peatones. "A diario pasan al menos 60 incidencias [de semáforos y señalización], por ello tenemos grupos de supervisión que realizan sondeos y visitas por todo Lima", dijo a RPP Data.

Responsabilidad compartida entre peatones y conductores

Solo en el 2023, la imprudencia del conductor fue la primera causa de accidentes de tránsito y la del peatón fue la cuarta, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes. Desde RPP Data conversamos con los transeúntes sobre la responsabilidad que deben tener al cruzar y esto fue lo que nos dijeron:

"Debemos ser más responsables porque ponemos en riesgo nuestra propia vida y a veces comprometemos a los choferes. Eso de cruzar rápido, el ganarle al carro, es algo que no debe existir", comenta un hombre de 60 años aproximadamente. "Lamentablemente no tenemos cultura vial ni como peatón ni como conductor. Es una responsabilidad en común, todos tenemos que tomar conciencia de qué es lo que tenemos que hacer", agrega una mujer desde la avenida Abancay.

Garantizar una seguridad vial y un sistema de tránsito más ordenado es una tarea compartida tanto entre autoridades, conductores y peatones. Es necesario que se fortalezcan las acciones de fiscalización, que se revise la infraestructura y señalización y, por supuesto, que se mejore la educación vial de todos los peruanos. Los ciudadanos que identifiquen un problema con los semáforos o los cruces peatonales pueden llamar al número de Alerta Semáforo 982157840, que atiende las 24 horas del día.