Senamhi: índice de radiación UV alcanzará niveles muy altos en playas de Lima este sábado y domingo

La institución señaló que, a pesar de que pudiera presentarse cielo nublado, recomiendan a la población adoptar medidas de protección.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) anunció que este sábado 10 y domingo 11 de enero se registrarán niveles muy altos de radiación ultravioleta (UV) en las playas del litoral de Lima.

La institución advirtió que este fin de semana podría presentar cielo nublado, pero eso no significa que la población vaya sin medidas de protección. Por ello, recomienda usar protector solar, sombrero de ala ancha, lentes con protección UV, sombrillas y ropa de manga larga entre las 10:00 a. m. y 4:00 p. m.

Según el Senamhi, este sábado, en las playas del norte de Lima (Chacra Mar, Ancón, Santa Rosa y Ventanilla), se prevé un índice UV de 8, considerado muy alto, con temperaturas entre 18 °C y 21 °C.



En las playas del centro (La Punta, Costa Verde, Agua Dulce, La Chira, Mamacona y Pachacámac), el índice UV alcanzará también valores de 9, nivel muy alto, con temperaturas mínimas de 18 °C y máximas de 22 °C.



Para las playas del sur (Pulpos, Punta Hermosa, Punta Rocas, Punta Negra, San Bartolo, Santa María, Pucusana y Puerto Viejo), se esperan índices UV de 8, con temperaturas entre 18 °C y 22 °C.

La situación el domingo será similar. El Senamhi indicó que en las playas del norte, el índice UV se mantendrá en 8, con temperaturas entre 18 °C y 22 °C.

En las playas del centro, persistirán niveles de 9, con temperaturas que oscilarán entre 18 °C y 22 °C. Por último, en el sur la radiación UV también se incrementará hasta 9, con temperaturas mínimas de 18 °C y máximas de 23 °C.

