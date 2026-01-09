Últimas Noticias
¿Sonó tu celular? Senamhi envió alerta por lluvias para la costa centro y sur del Perú

La alarma que sonó este viernes fue una ‘Alerta por lluvias’ del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi).
| Fuente: Andina / RPP
Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

La advertencia fue enviada a través del SISMATE para informar sobre precipitaciones de ligera a moderada intensidad previstas por el Senamhi y exhortar a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades.

Este viernes, varios peruanos reportaron a través de las redes sociales que sus teléfonos sonaron con una alerta. Se trata del SISMATE (Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias), una herramienta tecnológica empleada para difundir mensajes de prevención e indicaciones antes, durante y después de fenómenos naturales.

El sistema funciona para alertar a la población sobre el aumento del caudal de ríos, inundaciones, desbordes, activación de quebradas, sismos y tsunamis.

La alarma que sonó este viernes fue una ‘Alerta por lluvias’ del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía (Senamhi).

“El Senamhi informa que, del viernes 9 al sábado 10 de enero, se presentarían lluvias de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur. Mantente alerta a las indicaciones de las autoridades competentes. Defensa civil, tarea de todos”, indica el mensaje.  

SISMATE: ¿alerta suena antes de un sismo?

Zarela Cieza, especialista del Instituto Nacional de Defensa Civil, explicó en RPP que el SISMATE no tiene la función de anunciar la ocurrencia de un próximo sismo o temblor. La especialista precisó que la herramienta busca informar a la población sobre los efectos de un posible peligro de gran magnitud.

“El SISMATE no es un sistema que nos va a alertar ante sismos. Sí, estamos trabajando con el Instituto Geofísico del Perú otro sistema, llamado SASPE, que este sí nos va a poder dar con algunos segundos de anticipación. Lo que sí debemos de tener en cuenta de que, este sistema, una vez que se implemente, nos va a alerta ante un sismo mayor o igual a seis”, señaló la representante de Defensa Civil.

Alerta por lluvias en la costa peruana

El Senamhi mantiene activa una alerta amarilla en gran parte de la costa peruana por lluvias “de ligera a moderada intensidad en la costa centro y sur”.

“Asimismo, se prevé una mayor cobertura nubosa y una sensación de bochorno durante el día, además de la presencia de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 25 km/h”, indicó el organismo en su página web.

La alerta amarilla inició este viernes, 9 de enero, y estará activa hasta el sábado, 10 de enero, a las 23:59 horas.

La responsabilidad de cada uno de estar preparado ante los sismos fue recalcada por Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), tras el movimiento de magnitud 6 registrado la noche del sábado en Chimbote. En declaraciones a Ampliación de Noticias, el especialista observó que la población reaccionó como si fuera la primera vez que ocurría un evento de este tipo, lo que evidenció que no se están recogiendo las experiencias previas para reducir los niveles de riesgo en un país con geodinámica activa.
