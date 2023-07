Policía Nacional reportó 10 detenidos tras protestas en diversos puntos del Cercado de Lima

Lima "Se han sumado más o menos 10 detenidos entre todos", dijo el Gral. PNP. Roger Pérez

Balance de la labor de la Policía durante las protestas en Lima | Fuente: RPP

El director de la Región Policial de Lima, el general PNP Roger Pérez, precisó este jueves que al menos 10 personas se encuentran detenidas tras las protestas registradas en diversos puntos del Centro de Lima, como parte de la denominada 'Toma de Lima'.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el Gral. Roger Pérez señaló que durante las manifestaciones el Ministerio del Interior reportó seis detenidos, pero aclaró que luego se detuvo a más personas a partir de imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

"Inclusive hemos identificado a la persona que lanzó un artefacto incendiario, la (bomba) molotov, de tal manera que posteriormente tras haberse identificado fueron capturados, entonces se han sumado más o menos 10 detenidos entre todos", precisó la autoridad policial.

En relación al sujeto que lanzó la bomba molotov, el Gral. Roger Pérez indicó que la persona detenida no tiene antecedentes policiales.

Además, el general Roger Pérez calculó que "cerca de mil personas" habrían podido llegar al Centro de Lima desde varias regiones por tres lugares de ingreso a la capital.

"Podrían haber sido más, hay mucha gente que ha desistido de llegar a Lima cuando tomó conocimiento del dispositivo policial que se hacía en estos tres puntos. Esta gente al desistir de llegar ha ocasionado que (la protesta) no tenga la gran convocatoria como en otras oportunidades que llegaron ocho mil o diez mil manifestantes. En esta oportunidad han superado los cuatro mil quinientos", expresó.

Para el Gral. PNP Roger Pérez, el número de manifestantes contra el Gobierno superó los 4 500 en el Centro de Lima. | Fuente: AFP

Periodista herida e intervención a parlamentaria

La autoridad policial también sostuvo que la periodista independiente, Gabriela Ramos, quien resultó con varias heridas durante las manifestaciones en Centro de Lima, habría recibido postas de goma que usa la PNP y rechazó la versión del uso de perdigones.

"Son escoriaciones que tiene producto de repente de alguna posta de goma que le ha llegado porque las postas de goma utilizamos nosotros, no utilizamos ningún perdigón de plomo. Es importante resaltar esto. Estas postas de goma no hacen ningún daño, solamente pueden causar laceraciones que no implican gravedad", dijo.

Sobre una supuesta detención arbitraria de la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) cuando se dirigía a marchar al Centro de Lima, el Gral. PNP Roger Pérez aclaró que la parlamentaria tiene que cumplir la ley como cualquier otro ciudadano y explicó que la Policía no puede discriminar una intervención a un vehículo para control de identidad.

"No solamente a ella, a muchos ciudadanos se le ha hecho ese control y eso nos ha permitido reducir los riesgos durante la movilización", destacó.

Asimismo, el general PNP Roger Pérez afirmó que la decisión de la PNP de permitir el pase de manifestantes, ubicados en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola y la avenida Abancay, y dividirlos en dos grupos "ya estaba preparado" por los oficiales operativos. Por tal motivo, aseguró, no se ubicaron rejas en la vía.