Una boa fue hallada dentro una caja abandonada cerca del río Rímac en El Agustino[VIDEO]

El Agustino: rescatan a una boa que fue dejada en una caja de cartón cerca al río Rímac [VIDEO]

Personal de la Municipalidad de El Agustino informó este lunes del hallazgo de una boa que estaba dentro de una caja de cartón y abandonada en las inmediaciones del río Rímac.

Vecinos alertaron a las autoridades de la presencia de este animal, que habría estado por varios días. Esta boa fue trasladada al Centro de Monitoreo de la comuna, ubicado en la cuadra 18 de la avenida Riva Agüero.

Según informó el municipio, esta especie es una boa constrictora que puede alcanzar los dos metros de longitud y no es venenosa. Las autoridades del distrito ya iniciaron las coordinaciones con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) para la entrega de este animal.

