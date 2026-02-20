Ignacio Buse en la previa del partido por cuartos de final del Río Open: "Quiero seguir disfrutando"

Ignacio Buse ha hecho historia en el ATP 500 de Río al convertirse en el primer tenista peruano en alcanzar los cuartos de final de un torneo de esta categoría.

Tras vencer a Joao Fonseca nuestro compatriota destacó que, aunque en la cancha se le ve calmado, debe realizar un gran esfuerzo para lidiar con la presión.

El tenista toma con seriedad el duelo ante el italiano Matteo Berrettini, pero trata de liberarse de la presión afirmando que solo quiere "seguir disfrutando".

"Yo no lo veo como un cuadro abierto", dijo el peruano cuando le remarcaron que no quedan jugadores del TOP 50 en competencia.

"Sinceramente. Veo cada partido súper difícil, cada partido es un reto. El nivel que te demuestra cualquier jugador puede ser mayor o mucho mayor que el de un 'Top 20'. Entonces, a nosotros como jugadores no nos importa eso de que el cuadro esté abierto. Vamos a jugar realmente por el buen nivel que está dando cada jugador en ese día. Entonces nada, yo creo que el torneo es igual, sigue igual", añadió.

Ignacio Buse se está haciendo fama por su temperamento controlado dentro del campo, pero el jugador señaló que eso es solo lo que demuestra en el campo: "La cuestión es que demuestro ser así, aunque por dentro, por supuesto, no estoy tan calmado, ¿sabes? Intento lidiar con la presión lo mejor que puedo. Hoy lo hice bien y, la próxima vez, si lo hago mal, aprenderé e intentaré hacerlo mejor".



El tenista peruano, ubicado en el Top 100 del Ranking ATP, explicó que su triunfo ante el número uno de Brasil Joao Fonseca fue en medio de un duelo intenso contra un amigo muy querido: "Todos conocemos el potencial que tiene João, el presente y el futuro que tiene por delante. Va a ser una estrella y también somos amigos muy cercanos, así que eso también lo hizo difícil. Pero sí, siento que él tiene mucha suerte de tener al público brasileño aquí; los brasileños son muy apasionados, no solo en el deporte, sino en todo. Así que él es afortunado y espero que podamos tener muchas más batallas en el futuro".

Ahora el rival de Ignacio Buse será el italiano Matteo Berrettini por cuartos de final. "Quiero seguir sin expectativas, tratar de seguir disfrutando y nada, hacer el planteamiento del partido y tratar de buscarlo de la mejor manera", puntualizó la raqueta número uno del país.

¿Cuándo y dónde juegan Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini en vivo por el Río Open 2026?

El partido entre Ignacio Buse vs. Matteo Berrettini se disputará este viernes 20 de febrero en el Quadra Guga Kuerten del Jockey Club Brasileiro. El partido iniciará no antes de las 5 p.m.