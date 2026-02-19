Globos provocaron explosión en planta eléctrica y más de 47 mil familias en Ate, Chosica y Chaclacayo se quedaron sin luz [VIDEO]

Miles de ciudadanos en Lima Este se quedaron sin energía eléctrica este jueves, luego de que dos globos metálicos entraran en contacto con infraestructura de alta tensión de una planta eléctrica de la empresa Luz del Sur en Santa Clara, Ate.

El evento fue registrado por cámaras de seguridad de la empresa eléctrica y muestran el preciso instante en que los referidos objetos, desplazados por las corrientes de aire, ingresan a la infraestructura eléctrica y generan una fuerte descarga.

En las imágenes se observa cómo dos globos en forma de corazón se desplazan atados por el aire acercándose a la planta eléctrica y, tras tocar los cables de las instalaciones, se produce una explosión luminosa que provoca el apagón general.



Como consecuencia de este suceso, más de 47 mil familias de los distritos de Ate, Chosica y Chaclacayo resultaron afectadas por la interrupción del servicio eléctrico.

A pesar de la magnitud de la explosión, la empresa informó que sus sistemas de protección se activaron de manera inmediata, lo que evitó que las instalaciones sufrieran daños de mayor consideración y permitió que la afectación no se extendiera por un tiempo prolongado.



Un problema recurrente



Este tipo de incidentes no representa un hecho aislado en la zona de servicio de Luz del Sur. La empresa informó a través de un comunicado que durante el año 2025 se registraron 86 eventos vinculados a estos objetos, los cuales provocaron que más de 175 mil hogares y establecimientos, tanto públicos como privados, sufrieran interrupciones en su servicio eléctrico.



Las estadísticas de la compañía eléctrica revelan que los mayores impactos por número de clientes afectados el año pasado se concentraron en Pachacámac con 36,972 casos, Villa El Salvador con 35,625, la zona de Santa Clara con 32,828, Cieneguilla con 28,265 y el distrito de Santa Anita con 24,507 incidencias.



Recomendaciones de seguridad y prevención



Ante la recurrencia de estas fallas, Luz del Sur recomendó a la ciudadanía adoptar medidas preventivas estrictas para salvaguardar la continuidad del servicio. Entre las sugerencias principales destaca el evitar soltar globos metálicos en la vía pública, debido a que estos objetos pueden mantenerse flotando en el aire durante varios días y terminar haciendo contacto con las redes de alta tensión.



Asimismo, instó a la población a optar por alternativas decorativas más seguras, priorizando elementos que no sean conductores de electricidad o que estén elaborados con materiales biodegradables, además de reportar cualquier situación que represente un riesgo eléctrico inminente.