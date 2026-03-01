Caso Lizeth Marzano: Estudio de César Nakazaki asume defensa de Adrián Villar

El estudio del reconocido abogado César Nakazaki asumió la defensa legal de Adrián Villar previo a la audiencia de prisión preventiva por la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

El estudio del abogado César Nakazaki asumió este domingo la defensa legal de Adrián Villar Chirinos, el joven de 21 años investigado por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, en el marco de la audiencia de prisión preventiva programada para las 8:00 p. m. ante el Poder Judicial.

El abogado César Pérez Escobar confirmó la incorporación del equipo jurídico tras visitar al detenido en la sede de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) en La Victoria,

"Nos acaba de buscar la familia y vamos a tratar de participar en la audiencia", dijo Pérez Escobar a RPP.



"Soy parte del equipo que va participando. Somos un equipo, está el doctor Nakazaki y el equipo del estudio", precisó el letrado.

Pérez Escobar indicó que la familia del investigado fue quien tomó contacto con el estudio para ejercer su defensa en todas las diligencias y audiencias programadas dentro del proceso penal.

El abogado es conocido por haber representado anteriormente a la empresaria Karelim López en casos vinculados al entorno del expresidente Pedro Castillo.

En paralelo, el Poder Judicial programó para este domingo, de forma virtual e inaplazable, la evaluación del pedido de nueve meses de prisión preventiva solicitado por la Primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro-Lince contra Villar Chirinos.



Cargos y situación de Adrián Villar



Villar Chirinos enfrenta una investigación por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente.

El suceso ocurrió la noche del pasado 17 de febrero en el distrito de San Isidro, donde Lizeth Marzano, seleccionada nacional de apnea, fue atropellada y falleció horas después, en la madrugada del 18 de febrero.

El juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, será el encargado de evaluar el requerimiento fiscal en una sesión que será transmitida vía Justicia TV.



Durante la mañana del domingo, Marcela Chirinos, madre del joven, ingresó a la sede policial de la Divpiat para entregar alimentos a su hijo, aunque evitó brindar declaraciones a la prensa.

Villar permanece bajo custodia policial luego de cumplirse las 72 horas de su detención preliminar, la cual fue ordenada por un magistrado el pasado jueves tras los hechos ocurridos en la capital.

La familia de la víctima ha solicitado formalmente a la Fiscalía que se mantenga la medida restrictiva de libertad para asegurar la continuidad de las investigaciones por la muerte de la deportista.





