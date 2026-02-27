Wanda del Valle fue condenada a seis años de prisión por ofrecer dinero para asesinar al general PNP Víctor Revoredo

Últimas Noticias
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La pareja del fallecido 'Maldito Cris' también será expulsada del país una vez cumpla su condena en el Perú.

El Quinto Juzgado Penal Unipersonal Permanente de San Juan de Lurigancho condenó a seis años, un mes y 22 días de prisión a Wanda del Valle Bermúdez por el delito de ofrecimiento para el sicariato en agravio del general de la Policía Nacional, Víctor Revoredo.

La investigación contra la pareja del fallecido 'Maldito Cris' comenzó en el Ministerio Público tras la declaración de un testigo protegido, quien afirmó haber recibido un ofrecimiento de S/14 000 para atentar contra la vida de Revoredo en el 2023. 

La sentencia también dispone que Wanda del Valle, una vez cumplida la pena impuesta, sea expulsada del país, con prohibición de reingreso al territorio peruano. Asimismo, se fijó el pago de S/15 000 por concepto de reparación civil a favor del agraviado.

El Poder Judicial informó que la medida de prisión preventiva dictada contra la sentenciada vence el 5 de marzo próximo, fecha hasta la cual permanecerá recluida mientras se ejecuta la condena conforme a ley.

Del Valle cumple prisión en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos desde el 2 de enero del año pasado, luego de ser extraitada de Colombia.

