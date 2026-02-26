PNP detuvo preliminarmente a Adrián Villar por la muerte de la joven Lizeth Marzano en San Isidro

PNP detuvo preliminarmente a Adrián Villar por la muerte de joven deportista en San Isidro | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

El joven Adrián Villar fue detenido preliminarmente esta madrugada, en el marco de la investigación abierta en su contra por el atropello y posterior muerte de la joven seleccionada de buceo Lizeth Marzano Noguera, hecho registrado en el distrito limeño de San Isidro.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que esta medida se adoptó tras la difusión de nuevos videos en diversos medios de comunicación, en los que se observa a Adrián Villar en un parque, acompañado de su padre y de la periodista Marisel Linares, pareja de este, horas después del accidente.



Noticia en desarrollo...