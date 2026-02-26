PNP detuvo preliminarmente a Adrián Villar por la muerte de la joven Lizeth Marzano en San Isidro

El joven Adri\u00e1n Villar fue detenido preliminarmente esta madrugada, en el marco de la investigaci\u00f3n abierta en su contra por el atropello y posterior muerte de la joven seleccionada de buceo Lizeth Marzano Noguera, hecho registrado en el distrito lime\u00f1o de San Isidro.Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que esta medida se adopt\u00f3 tras la difusi\u00f3n de nuevos videos en diversos medios de comunicaci\u00f3n, en los que se observa a Adri\u00e1n Villar en un parque, acompa\u00f1ado de su padre y de la periodista Marisel Linares, pareja de este, horas despu\u00e9s del accidente.Noticia en desarrollo...