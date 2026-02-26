Últimas Noticias
PNP detuvo preliminarmente a Adrián Villar por la muerte de la joven Lizeth Marzano en San Isidro

La detención fue ejecutada esta madrugada, confirmaron fuentes policiales consultadas por RPP. Sobre el joven ya pesaba un impedimento de salida del país dictada por el Poder Judicial.

Lima
PNP detuvo preliminarmente a Adrián Villar por la muerte de joven deportista en San Isidro
El joven Adrián Villar fue detenido preliminarmente esta madrugada, en el marco de la investigación abierta en su contra por el atropello y posterior muerte de la joven seleccionada de buceo Lizeth Marzano Noguera, hecho registrado en el distrito limeño de San Isidro.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que esta medida se adoptó tras la difusión de nuevos videos en diversos medios de comunicación, en los que se observa a Adrián Villar en un parque, acompañado de su padre y de la periodista Marisel Linares, pareja de este, horas después del accidente.

Noticia en desarrollo...

Adrián Villar Lizeth Marzano

