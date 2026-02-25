Abogado Carlos Carlos sobre Adrián Villar: "La Fiscalía ha sido un poco blanda con la situación"

El especialista en derecho penal consideró que las imágenes reveladas en las últimas horas muestran que la versión de que el joven entró en shock por lo sucedido es algo que no se ajusta a la verdad.

El abogado Carlos Caro consideró este miércoles que la Fiscalía "ha sido un poco blanda" en el caso de Adrián Villar, investigado por haber conducido el auto que atropelló a Lizeth Marzano y causó su muerte. Para el letrado sí hay posibilidad de que se le pueda solicitar al joven una medida de prisión preventiva conforme avancen las investigaciones.

"La Fiscalía ha sido un poco blanda con la situación, considerando que este tipo de casos estándar, y por estándar no me refiero a que esté en la prensa o involucre a alguien de la televisión, sino me refiero a un caso tipo de una persona que comete un hecho flagrante y está probado... en circunstancias normales se habría solicitado una prisión preventiva", sostuvo en el programa Las Cosas Como Son de RPP.

Caro también señaló que las recientes imágenes difundidas en medios de comunicación, que muestran a Villar reunido con su padre y la periodista Marisel Linares en un parque de San Isidro, solo desbarata su versión de que estaba en shock tras el suceso.

"Él, horas después del accidente, vuelve al lugar de los hechos con su padre y su madrastra, visualiza el lugar, luego van a un parque, más o menos a conversar, a planear, a ver más o menos cuáles van a ser las reacciones. Pero no hay la decisión en ningún momento de ponerse a disposición de la autoridad, sino prácticamente 48 horas después, al punto de la medianoche. Eso en términos penales es riesgo procesal, peligro de fuga", añadió.

El caso

Lizeth Marzano Noguera, seleccionada peruana de apnea (buceo libre), falleció la madrugada del miércoles 18 de febrero, tras haber sido atropellada por un automóvil en San Isidro.

El trágico accidente ocurrió la noche del martes, al promediar las 11:30 p.m. La joven corría en la avenida Camino Real, frente a la sede de Lima Golf Club; cuando fue embestida por un carro, conducido por Adrián Villar.

La defensa legal de Villar reconoció ante la Fiscalía que su cliente manejó el auto que causó la tragedia y que se pondrán a disposición de todas las investigaciones.

El 31° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima, a solicitud del Ministerio Público, dictó nueve meses de impedimento de salida del país contra Adrian Villar Chirinos.

El representante del Ministerio Público, Henry Zavaleta, aseveró en la audiencia que "terceras personas" habrían participado con la finalidad de que el investigado no se entregara a las autoridades luego del suceso que provocó la muerte de Lizeth Marzano.