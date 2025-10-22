Poder Judicial autorizó levantar secreto de comunicaciones de Andrés Hurtado y sus hijas en investigación por lavado de activos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial autorizó levantar el secreto de las comunicaciones del expresentador de televisión, Andrés Hurtado, más conocido como “Chibolín”, como parte de la investigación preliminar que se le sigue en la Fiscalía por el presunto delito de lavado de activos agravado en perjuicio del estado con relación al origen de su patrimonio.

El juez, Fernando Valdez, también autorizó similar medida respecto a otras 20 personas entre las que se encuentran en calidad de testigos Gennesis y Josetty Hurtado, hijas de Andrés Hurtado, el actor cómico Jorge Benavides, el futbolista Roberto Siucho y su hermano Francisco Siucho, así como el empresario Javier Miu Lei, la ciudadana venezolana Damaris Moreno y Kelly Medina, personas cercanas al expresentador de televisión, entre otros.

El magistrado adoptó esta medida al declarar fundado el requerimiento que hizo el Fiscal para casos de Lavado de Activos, José Espinoza, para que se autorice el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones, en su modalidad de tiempo histórico, de todas estas personas respecto a esta investigación.

Mediante una resolución emitida el último 17 de octubre, a la que tuvo accesos RPP, el juez Valdez Pimentel dispuso que, en un plazo de siete días, las empresas de telecomunicaciones del país remitan al Ministerio Público el registro histórico de llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes locales, nacionales e internacionales de una relación de números telefónicos vinculados a estas personas respecto al periodo comprendido entre el primero de enero del 2014 al 17 de octubre del 2025.

El magistrado también dispuso que estás empresas informen a la Fiscalía todas las líneas telefónicas que fueron adquiridas por estás personas y cualquier otra información que las empresas consideren importante para colaborar con la presente investigación.