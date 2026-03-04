Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Corte de agua en Lima hoy 04 de marzo: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 04 de marzo?

Distrito

LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Los Rosales de Pro
  • Urbanización Asociación Manantial
  • Urbanización Asociación Río Santa
  • Urbanización Asociación Vivienda Santa Elvira
  • Urbanización Asociación Vivienda El Olivar
  • Urbanización El Olivar del Norte
  • Urbanización San Elías
  • Urbanización Santa Luisa
  • Urbanización Santa Luisa - 2da Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 04 de Marzo, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 04 de Marzo, 8:00 pm
Distrito

MAGDALENA: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Cercado de Magdalena
  • Urbanización Orbea
  • Urbanización Oyague
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Miércoles 04 de Marzo, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Miércoles 04 de Marzo, 10:00 pm
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA