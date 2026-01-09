Corte de agua en Lima hoy 09 de enero: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 09 de enero?
- Urbanización A.H. Ampl. Keiko Sofía Fujimori
- Urbanización A.H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo
- Urbanización A.H. Keiko Sofía Fujimori
- Urbanización A.H. Carlos León Trelles
- Urbanización A.H. Morihisa Aoki
- Urbanización A.H. Carlos Noriega
- Urbanización A.H. Progreso Cmte Ampl. Nueva Juventud 4to Sector
- Urbanización A.H. Progreso V Sect. Ampl. Hiroshima
- Urbanización A.H. Progreso Comité Ampl. Nueva Juventud 5to Sector
- Urbanización A.H. Sol Naciente I
- Urbanización A.H. Sol Naciente II
- Urbanización A.H. Sol Naciente III
- Urbanización Agrupación de Viviendas Bellavista
- Urbanización Agrupación Familiar Los Portales del Sol
- Urbanización Agrupación Familiar Los Solidarios
- Urbanización C.P. Familiar Los Libertadores
- Urbanización P.I. Pueblos Unidos P.E. Desarrollo - Sec. Nueva Aurora
Viernes 09 de Enero, 12:00 pm
Viernes 09 de Enero, 8:00 pm
- APV Priale, Ramiro
- APV Riva Aguero
- Asociación Municipales
- Asociación Riva Aguero
- Urbanización Pando 8va Etapa
- Urbanización Rigel
Viernes 09 de Enero, 10:00 am
Viernes 09 de Enero, 10:00 pm
- Urbanización "Keiko Sofía Fujimori" - Asociación de Habitantes
- Urbanización "Grupo de Moradores Eliane Karp" - Asociación de Habitantes
- Urbanización "Keiko Sofía Fujimori" - Asociación de Habitantes
- Urbanización "Carlos León Trelles" - Asociación de Habitantes
- Urbanización "Morihisa Aoki" - Asociación de Habitantes
- Urbanización "Progreso Comité Amplio Nueva Juventud" - 4to Sector
- Urbanización "Progreso Comité Amplio Nueva Juventud" - 5to Sector
- Urbanización "11 de Mayo" - Agrupación Familiar
Viernes 09 de Enero, 12:00 pm
Viernes 09 de Enero, 8:00 pm