Corte de agua en Lima hoy 09 de enero: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 09 de enero?

Distrito CARABAYLLO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Ampl. Keiko Sofía Fujimori

Urbanización A.H. Grupo de Moradores Eliane Karp de Toledo

Urbanización A.H. Keiko Sofía Fujimori

Urbanización A.H. Carlos León Trelles

Urbanización A.H. Morihisa Aoki

Urbanización A.H. Carlos Noriega

Urbanización A.H. Progreso Cmte Ampl. Nueva Juventud 4to Sector

Urbanización A.H. Progreso V Sect. Ampl. Hiroshima

Urbanización A.H. Progreso Comité Ampl. Nueva Juventud 5to Sector

Urbanización A.H. Sol Naciente I

Urbanización A.H. Sol Naciente II

Urbanización A.H. Sol Naciente III

Urbanización Agrupación de Viviendas Bellavista

Urbanización Agrupación Familiar Los Portales del Sol

Urbanización Agrupación Familiar Los Solidarios

Urbanización C.P. Familiar Los Libertadores

Urbanización P.I. Pueblos Unidos P.E. Desarrollo - Sec. Nueva Aurora Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 09 de Enero, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 09 de Enero, 8:00 pm

Distrito SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas APV Priale, Ramiro

APV Riva Aguero

Asociación Municipales

Asociación Riva Aguero

Urbanización Pando 8va Etapa

Urbanización Rigel Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 09 de Enero, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 09 de Enero, 10:00 pm

