Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Inició la marcha blanca del bypass Las Torres y se habilita el tránsito en sentido Lima-Chosica

Inicia la marcha blanca del bypass Las Torres y se habilita el tránsito en sentido Lima - Chosica
Inicia la marcha blanca del bypass Las Torres y se habilita el tránsito en sentido Lima - Chosica | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Pablo Paredes, presidente de Emape, sostuvo que la obra permitirá reducir el tiempo de desplazamiento de dos horas y media a solo 45 minutos. Agregó que la obra presenta un avance del 95 por ciento.

Lima
00:00 · 02:12

Este viernes, 9 de enero, inició la marcha blanca del bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho-Chosica, habilitándose el tránsito en sentido oeste a este -de Lima hacia Chosica-, entre las 5:00 a.m. y 6:00 p.m.

Según indicó el presidente de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), Pablo Paredes; la obra permitirá reducir el tiempo de desplazamiento de dos horas y media a solo 45 minutos.

"La próxima semana, ya tendremos completamente implementado los sistemas de iluminación LED para que pueda funcionar durante las 24 horas del día. Tenemos pendiente una reubicación de una tubería de gas, eso se viene trabajando con la empresa Cálidda, ahí están en estos trabajos de reubicación", declaró Paredes a RPP.

La obra, que conectará la autopista Ramiro Prialé con los distritos de Lima Este, presenta un avance de un 95 %, indicó el funcionario.

"Nosotros esperamos que estos trabajos se concluyan en un plazo de 20 días, y una vez concluido vamos a poder continuar un espacio de 400 metros que nos falta por asfaltar en la rampa de descenso de este viaducto, en el sentido de Chosica-Lima, para poder hacer la apertura correspondiente", añadió el presidente de Emape.

Te recomendamos
Informes RPP

José Antonio Kast llega al Perú como presidente electo de Chile

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llega al Perú, donde sostendrá una reunión con el mandatario peruano, José Jerí. También se prevé que tenga encuentros privados con diversos sectores. Conozcamos algunos aspectos de la vida del próximo mandatario chileno a continuación.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Lima bypass Lima-Chosica emape

RPP TV

En Vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA