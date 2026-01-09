Inició la marcha blanca del bypass Las Torres y se habilita el tránsito en sentido Lima-Chosica

Este viernes, 9 de enero, inició la marcha blanca del bypass Las Torres, ubicado en Lurigancho-Chosica, habilitándose el tránsito en sentido oeste a este -de Lima hacia Chosica-, entre las 5:00 a.m. y 6:00 p.m.

Según indicó el presidente de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), Pablo Paredes; la obra permitirá reducir el tiempo de desplazamiento de dos horas y media a solo 45 minutos.

"La próxima semana, ya tendremos completamente implementado los sistemas de iluminación LED para que pueda funcionar durante las 24 horas del día. Tenemos pendiente una reubicación de una tubería de gas, eso se viene trabajando con la empresa Cálidda, ahí están en estos trabajos de reubicación", declaró Paredes a RPP.

La obra, que conectará la autopista Ramiro Prialé con los distritos de Lima Este, presenta un avance de un 95 %, indicó el funcionario.

"Nosotros esperamos que estos trabajos se concluyan en un plazo de 20 días, y una vez concluido vamos a poder continuar un espacio de 400 metros que nos falta por asfaltar en la rampa de descenso de este viaducto, en el sentido de Chosica-Lima, para poder hacer la apertura correspondiente", añadió el presidente de Emape.