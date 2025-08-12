Corte de agua en Lima hoy 12 de agosto: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.
Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.
Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 12 de agosto?
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización San Fernando
- Urbanización Unión y Progreso
- Urbanización Unión y Progreso - Sector San Fernando III
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Alberto Fujimori III
- Urbanización A.H. Las Colinas de San Fernando
- Urbanización A.H. Las Terrazas Amplias
- Urbanización A.H. Los Robles
- Urbanización A.H. Óvalo San Fernando
- Urbanización A.H. San Fernando
- Urbanización A.H. San Fernando Segunda Zona
- Urbanización A.H. San Fernando Amplia
- Urbanización A.H. Unión Progreso Sector Las Lomas Canto Bello
- Urbanización A.H. Unión Progreso Sector Laureles San Fernando
- Urbanización A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando III
- Urbanización A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando II
- Urbanización A.H. Valle Hermoso
- Urbanización Agrupación 2 de Noviembre
- Urbanización Agrupación 20 de Septiembre
- Urbanización Agrupación El Mirador del Futuro
- Urbanización Agrupación La Quebrada de San Fernando
- Urbanización Agrupación Los Jardines de Canto Bellos
- Urbanización Agrupación Los Sauces de San Fernando
- Urbanización Agrupación Monte de los Olivos
- Urbanización Agrupación Santa Cruz de Muruhuay
- Urbanización Agrupación Santa Rosa
- Urbanización Urb. Canto Bello
- Urbanización Urb. Canto Nuevo
- Urbanización Urb. Canto Sol
MIRAFLORES: Corte de Agua hoy
- San Antonio
- Miraflores
LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Unión Perú
- Urbanización Asociación Los Geranios
- Urbanización Asociación Los Geranios de Huachipa
LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización Asociación Unión Perú
- Urbanización Asociación Las Torres de Huachipa
LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización San Francisco de Asis
- Urbanización Laderas del Inti
- Urbanización Casa Huerta El Inti
- Urbanización El Monte
- Urbanización Villa La Era
- Urbanización Villa Los Sauces
- Urbanización Villa Migdal Shalom
- Urbanización Virgen del Carmen
- Urbanización Virgen del Carmen - 1ra Etapa
- Urbanización Virgen del Carmen - 2da Etapa
- Urbanización Virgen del Carmen - 3ra Etapa
- Urbanización Virgen del Carmen - 4ta Etapa
- Urbanización Virgen del Carmen - 5ta Etapa
- Urbanización Alameda de Asis
- Urbanización Alameda de Asis - 2da Etapa
- Urbanización Alameda de Asis - 3ra Etapa
- Urbanización Alameda de Asis - 4ta Etapa