Corte de agua en Lima hoy 12 de agosto: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 12 de agosto?

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización San Fernando

Urbanización Unión y Progreso

Urbanización Unión y Progreso - Sector San Fernando III Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 12 de Agosto, 2:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 12 de Agosto, 10:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Alberto Fujimori III

Urbanización A.H. Las Colinas de San Fernando

Urbanización A.H. Las Terrazas Amplias

Urbanización A.H. Los Robles

Urbanización A.H. Óvalo San Fernando

Urbanización A.H. San Fernando

Urbanización A.H. San Fernando Segunda Zona

Urbanización A.H. San Fernando Amplia

Urbanización A.H. Unión Progreso Sector Las Lomas Canto Bello

Urbanización A.H. Unión Progreso Sector Laureles San Fernando

Urbanización A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando III

Urbanización A.H. Unión y Progreso Sector San Fernando II

Urbanización A.H. Valle Hermoso

Urbanización Agrupación 2 de Noviembre

Urbanización Agrupación 20 de Septiembre

Urbanización Agrupación El Mirador del Futuro

Urbanización Agrupación La Quebrada de San Fernando

Urbanización Agrupación Los Jardines de Canto Bellos

Urbanización Agrupación Los Sauces de San Fernando

Urbanización Agrupación Monte de los Olivos

Urbanización Agrupación Santa Cruz de Muruhuay

Urbanización Agrupación Santa Rosa

Urbanización Urb. Canto Bello

Urbanización Urb. Canto Nuevo

Urbanización Urb. Canto Sol Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 12 de Agosto, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 12 de Agosto, 10:00 pm

Distrito MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas San Antonio

Miraflores Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 12 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 12 de Agosto, 11:00 pm

Distrito LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Unión Perú

Urbanización Asociación Los Geranios

Urbanización Asociación Los Geranios de Huachipa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 12 de Agosto, 2:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 12 de Agosto, 11:50 pm

Distrito LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación Unión Perú

Urbanización Asociación Las Torres de Huachipa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 12 de Agosto, 2:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 12 de Agosto, 11:50 pm

Distrito LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización San Francisco de Asis

Urbanización Laderas del Inti

Urbanización Casa Huerta El Inti

Urbanización El Monte

Urbanización Villa La Era

Urbanización Villa Los Sauces

Urbanización Villa Migdal Shalom

Urbanización Virgen del Carmen

Urbanización Virgen del Carmen - 1ra Etapa

Urbanización Virgen del Carmen - 2da Etapa

Urbanización Virgen del Carmen - 3ra Etapa

Urbanización Virgen del Carmen - 4ta Etapa

Urbanización Virgen del Carmen - 5ta Etapa

Urbanización Alameda de Asis

Urbanización Alameda de Asis - 2da Etapa

Urbanización Alameda de Asis - 3ra Etapa

Urbanización Alameda de Asis - 4ta Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 12 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 12 de Agosto, 8:00 pm