SENAMHI: Pronóstico del clima hoy sábado 07 de febrero 2026

En ciudades de costa, sierra y selva, el pronóstico de mañana puede variar significativamente según la región. Por eso es recomendable revisar plataformas oficiales o aplicaciones meteorológicas a primera hora del día. Estas herramientas facilitan conocer escenarios actualizados y tomar mejores decisiones, especialmente si se realizan actividades al aire libre, viajes o trabajos dependientes del clima

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Muy nublado Día 25° • Noche 23° Máx./Min. 26°/21° 26°/21° Humedad 86% 86% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Arequipa Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 13° Nublado Día 18° • Noche 14° Máx./Min. 19°/13° 19°/13° Humedad 92% 92% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h

Trujillo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 20° Nublado Día 23° • Noche 23° Máx./Min. 24°/20° 24°/20° Humedad 94% 94% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Cajamarca Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 10° Nublado Día 15° • Noche 12° Máx./Min. 16°/10° 16°/10° Humedad 94% 94% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Chiclayo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 22° Chubascos Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 29°/22° 29°/22° Humedad 89% 89% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 10 km/h 10 km/h

Piura Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Chubascos Día 27° • Noche 27° Máx./Min. 31°/23° 31°/23° Humedad 76% 76% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 9 km/h 9 km/h

Cusco Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 8° Nublado Día 15° • Noche 11° Máx./Min. 18°/8° 18°/8° Humedad 86% 86% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h

Iquitos Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 24° Nublado Día 29° • Noche 25° Máx./Min. 31°/24° 31°/24° Humedad 95% 95% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h

Pucallpa Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 25° Nublado Día 29° • Noche 27° Máx./Min. 31°/24° 31°/24° Humedad 93% 93% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Huancayo Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 7° Nublado Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 18°/6° 18°/6° Humedad 91% 91% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Tacna Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 20° Parcialmente nublado Día 26° • Noche 21° Máx./Min. 28°/20° 28°/20° Humedad 70% 70% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 5 km/h 5 km/h

Ica Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 21° Parcialmente nublado Día 27° • Noche 24° Máx./Min. 30°/21° 30°/21° Humedad 81% 81% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h

Tarapoto Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 23° Nublado Día 26° • Noche 24° Máx./Min. 28°/22° 28°/22° Humedad 95% 95% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 4 km/h 4 km/h

Huánuco Actualizado 4:00 am hora Perú Actualizado 4:00 am hora Perú 15° Nublado Día 21° • Noche 19° Máx./Min. 23°/14° 23°/14° Humedad 91% 91% Índice UV 0 / Bajo 0 / Bajo Viento 6 km/h 6 km/h