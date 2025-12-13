Corte de agua en Lima hoy 13 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 13 de diciembre?

Distrito LINCE: Corte de Agua hoy Motivo ROTURA DE TUBERIA MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Urbanización El Bosque

Urbanización Santa Beatriz

Urbanización Pando

Urbanización San Felipe Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 13 de Diciembre, 6:42 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 13 de Diciembre, 1:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo BAJA PRESION EN LAS REDES Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Ciudad de Gosen

Urbanización A.H. Hokama Tokashiki, Daniel

Urbanización A.H. Juan Pablo II

Urbanización A.H. Juan Pablo II - T de Lurín

Urbanización A.H. Julio 19 de

Urbanización A.H. Kelly de Monaco, Grace

Urbanización A.H. Mayo 1 de

Urbanización A.H. Nuevo Progreso

Urbanización A.H. Nuevo Progreso 2da Et.

Urbanización A.H. Por la Unión

Urbanización A.H. Puyusca

Urbanización A.H. Santa Rosa - Conchitas

Urbanización A.H. Villa Indoamérica

Urbanización A.H. Villa Los Rosales

Urbanización P.I. Biohuerto Santa Teresita

Urbanización P.I. Señor de Lurín

Urbanización P.I. Villa Santa Rosa

Urbanización P.J. Gálvez, Poeta José

Urbanización P.J. Tablada de Lurín Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 13 de Diciembre, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 13 de Diciembre, 11:00 am

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Viña Alta

Capilla

Colinas

Portada del Sol - 3ra Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 13 de Diciembre, 6:10 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 13 de Diciembre, 2:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Cooperativa Urbanización Abril 17

Urbanización Santa Raquel - 3ra Etapa

Urbanización Santa Raquelita Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 13 de Diciembre, 6:15 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 13 de Diciembre, 2:00 pm

Distrito EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Agustino - 3ra Zona

Urbanización A.H. Agustino - 4ta Zona

Urbanización P.J. El Agustino - 1ra Zona Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 13 de Diciembre, 6:20 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 13 de Diciembre, 2:00 pm

Distrito SANTA ANITA: Corte de Agua hoy Motivo POZO PARALIZADO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Cooperativa Grau, Miguel

Urbanización Villa Santa Anita Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 13 de Diciembre, 7:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 13 de Diciembre, 3:00 pm

Distrito SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy Motivo ROTURA DE TUBERIA MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Urbanización Casuarinas Baja Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 13 de Diciembre, 7:05 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 13 de Diciembre, 1:00 pm