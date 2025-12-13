Corte de agua en Lima hoy 13 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.
Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.
Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 13 de diciembre?
- Urbanización El Bosque
- Urbanización Santa Beatriz
- Urbanización Pando
- Urbanización San Felipe
Sábado 13 de Diciembre, 6:42 am
Sábado 13 de Diciembre, 1:00 pm
BAJA PRESION EN LAS REDES
- Urbanización A.H. Ciudad de Gosen
- Urbanización A.H. Hokama Tokashiki, Daniel
- Urbanización A.H. Juan Pablo II
- Urbanización A.H. Juan Pablo II - T de Lurín
- Urbanización A.H. Julio 19 de
- Urbanización A.H. Kelly de Monaco, Grace
- Urbanización A.H. Mayo 1 de
- Urbanización A.H. Nuevo Progreso
- Urbanización A.H. Nuevo Progreso 2da Et.
- Urbanización A.H. Por la Unión
- Urbanización A.H. Puyusca
- Urbanización A.H. Santa Rosa - Conchitas
- Urbanización A.H. Villa Indoamérica
- Urbanización A.H. Villa Los Rosales
- Urbanización P.I. Biohuerto Santa Teresita
- Urbanización P.I. Señor de Lurín
- Urbanización P.I. Villa Santa Rosa
- Urbanización P.J. Gálvez, Poeta José
- Urbanización P.J. Tablada de Lurín
Sábado 13 de Diciembre, 6:00 am
Sábado 13 de Diciembre, 11:00 am
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
- Viña Alta
- Capilla
- Colinas
- Portada del Sol - 3ra Etapa
Sábado 13 de Diciembre, 6:10 am
Sábado 13 de Diciembre, 2:00 pm
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
- Cooperativa Urbanización Abril 17
- Urbanización Santa Raquel - 3ra Etapa
- Urbanización Santa Raquelita
Sábado 13 de Diciembre, 6:15 am
Sábado 13 de Diciembre, 2:00 pm
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
- Urbanización A.H. Agustino - 3ra Zona
- Urbanización A.H. Agustino - 4ta Zona
- Urbanización P.J. El Agustino - 1ra Zona
Sábado 13 de Diciembre, 6:20 am
Sábado 13 de Diciembre, 2:00 pm
- Urbanización Cooperativa Grau, Miguel
- Urbanización Villa Santa Anita
Sábado 13 de Diciembre, 7:00 am
Sábado 13 de Diciembre, 3:00 pm
- Urbanización Casuarinas Baja
Sábado 13 de Diciembre, 7:05 am
Sábado 13 de Diciembre, 1:00 pm