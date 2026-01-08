Un trabajador herido tras un motín en Maranguita: internos provocaron incendio y PNP intervino el establecimiento

Los reclusos incendiaron colchones, lo que provocó llamas en el establecimiento. El personal del Cuerpo de Bomberos controló el siniestro que se reportó alrededor de las 9:30 p. m.

Internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, protagonizaron la noche del jueves un motín en la instalación, ubicada en la avenida La Paz, en el distrito limeño de San Miguel.

Los reclusos incendiaron colchones, lo que generó un incendio en el establecimiento alrededor de las 9:30 p. m. Al menos cinco unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta la cuadra 19 de la mencionada avenida para atender la emergencia.

En entrevista con RPP, Luis Carrión, subgerente del Serenazgo de San Miguel, explicó que los internos del pabellón Nazareno prendieron fuego a los colchones en el primer piso del centro juvenil.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para restablecer el orden. "El fuego ya está apagado por completo", destacó Carrión.

Durante los hechos, un miembro del personal del Inpe resultó herido al ser golpeado con un objeto contundente, lo que le causó una herida en el cuero cabelludo.

El lesionado fue traslado al Hospital Alberto Sabogal Sologuren, de EsSalud, para recibir atención médica.

#PNPInforma📢 La Policía Nacional del Perú, atiende presunto motín e incendio de colchones y mobiliario en el Centro de Rehabilitación “Maranguita”.

El fuego fue controlado por el Cuerpo General de Bomberos. Un personal de seguridad del centro resultó con lesiones en la cabeza,… pic.twitter.com/0h84qFjpE2 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) January 9, 2026