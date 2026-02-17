Detienen a delincuente que habría asaltado a turista turco a escasos metros de Palacio de Gobierno [VIDEO]

El asalto, ocurrido el pasado 30 de enero, fue captado por las cámaras de seguridad del distrito. | Fuente: Difusión

Agentes de la Policía Nacional capturaron al delincuente que habría asaltado a un turista turco a plena luz del día en el jirón Conde de Superunda, a escaso metros de Palacio de Gobierno, en el Cercado de Lima.

El accionar del malviviente fue captado por las cámaras de seguridad del distrito, material que permitió su identificación y posterior captura, indicó a RPP la gerente de Seguridad Ciudadana de Lima, Mariela Falla.

La funcionaria edil identificó al detenido como David García Lachi (23), alias ‘Chino’, sindicado como presunto cabecilla de la banda criminal ‘Los Saracas del Norte’, dedicada al robo y hurto agravado bajo la modalidad de raqueteo.

“Después de haber recabado toda la información a través de nuestras cámaras, esta información fue remitida el fin de semana a la Dirincri, quienes el día de hoy (ayer) ya han procedido a la detención de David García Lachi, quien es el cabecilla de la banda ‘Los Saracas del Norte’”, manifestó.

“Él venía ejerciendo actos delictivos no solo a este turista, sino a otras personas en las zonas de Conde de Superunda, Caylloma y la zona de Callao, que es la zona del Centro Histórico de Lima”, sentenció.

