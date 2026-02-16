Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Comas: hombre murió tras intercambio de disparos frente a una discoteca clandestina en el jirón Barreto

Comas: Hombre muere tras intercambio de disparos frente a una discoteca clandestina en el Jirón Barreto
Comas: Hombre muere tras intercambio de disparos frente a una discoteca clandestina en el Jirón Barreto | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

La Policía Nacional halló más de 15 casquillos de bala en la zona. Tras lo ocurrido, las autoridades municipales dispusieron la clausura preliminar del local.

Lima
00:00 · 02:23

Un hombre fue asesinado a balazos frente a un local que operaba como discoteca clandestina en el jirón Barreto en el distrito limeño de Comas. La víctima fue identificada como Carlos Daniel Santos Gazana, de 28 años.

Según testigos, el joven llegó al lugar a bordo de una motocicleta y al llegar se encontró con otro hombre e iniciaron un intercambio de disparos.

Santos Gazana recibió varios impactos de bala y cayó sin vida a metros del local.

En la escena del crimen quedó la motocicleta y el arma de fuego que utilizó, mientras que el otro sujeto se trasladó por sus propios medios al hospital de Collique donde permanece internado con pronóstico reservado.

El local funcionaba como local deportivo, pero en la práctica operaba como discoteca clandestina, informó a RPP Abel Peralta, subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Comas.

"Es un establecimiento que funciona como campo deportivo, pero que eventualmente realizan eventos musicales. Anteriormente ya ha sido intervenido este local. [Este campo deportivo que usted señala, ¿no cuenta con la documentación para prestar este tipo de servicios?] Para prestar el servicio de eventos musicales no. Por eso ha sido notificado anteriormente. Hemos venido nosotros personalmente a dejar las notificaciones y a impedir estos eventos que, en este caso, se continúa realizando", declaró.

Tras el hecho, la Municipalidad de Comas estableció la clausura del establecimiento clandestino.

Tras el hecho, la Municipalidad de Comas estableció la clausura del establecimiento clandestino.Fuente: RPP

Diligencias

En el lugar, la Policía encontró 15 casquillos de bala, lo que evidencia la intensidad del enfrentamiento.

Tras el hecho, la Municipalidad de Comas estableció la clausura del establecimiento clandestino.

De manera preliminar, la PNP no descarta que el crimen sea por un ajuste de cuentas entre ambos involucrados.

Peritos de Criminalística llegaron a la zona a fin de determinar las razones del hecho.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
inseguridad ciudadana Comas

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA