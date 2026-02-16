Comas: hombre murió tras intercambio de disparos frente a una discoteca clandestina en el jirón Barreto

Un hombre fue asesinado a balazos frente a un local que operaba como discoteca clandestina en el jirón Barreto en el distrito limeño de Comas. La víctima fue identificada como Carlos Daniel Santos Gazana, de 28 años.

Según testigos, el joven llegó al lugar a bordo de una motocicleta y al llegar se encontró con otro hombre e iniciaron un intercambio de disparos.

Santos Gazana recibió varios impactos de bala y cayó sin vida a metros del local.

En la escena del crimen quedó la motocicleta y el arma de fuego que utilizó, mientras que el otro sujeto se trasladó por sus propios medios al hospital de Collique donde permanece internado con pronóstico reservado.

El local funcionaba como local deportivo, pero en la práctica operaba como discoteca clandestina, informó a RPP Abel Peralta, subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de Comas.

"Es un establecimiento que funciona como campo deportivo, pero que eventualmente realizan eventos musicales. Anteriormente ya ha sido intervenido este local. [Este campo deportivo que usted señala, ¿no cuenta con la documentación para prestar este tipo de servicios?] Para prestar el servicio de eventos musicales no. Por eso ha sido notificado anteriormente. Hemos venido nosotros personalmente a dejar las notificaciones y a impedir estos eventos que, en este caso, se continúa realizando", declaró.

Tras el hecho, la Municipalidad de Comas estableció la clausura del establecimiento clandestino.

Diligencias

En el lugar, la Policía encontró 15 casquillos de bala, lo que evidencia la intensidad del enfrentamiento.

De manera preliminar, la PNP no descarta que el crimen sea por un ajuste de cuentas entre ambos involucrados.

Peritos de Criminalística llegaron a la zona a fin de determinar las razones del hecho.