Cercado de Lima: hombre que amenazaba con serrucho para robar celulares fue herido de bala al resistirse a detención

Un hombre que utilizaba un serrucho para amenazar a transeúntes y robarles sus pertenencias resultó herido de bala tras resistirse a una intervención policial en el Cercado de Lima.

Este sujeto, identificado como Mauricio Avendaño Tineo, de 24 años, amenazó con un cuchillo a los agentes policiales para evitar ser detenido. Ante esta situación, uno de los efectivos hizo uso de su arma de reglamento y le disparó en la pierna para reducirlo.

Así lo indicó el jefe de la Región Policial Lima, general Francisco Vargas, quien dijo que al sujeto se le incautó un cuchillo, una tijera y un serrucho que utilizaba para amedrentar a sus víctimas.

“Con esto estaba atacando a los transeúntes del lugar y lo cual, al momento que la policía quiso intervenir y le conminó a que dejara de actuar de esa manera, quiso atacar al policía y es ahí donde le dispara en la pierna derecha y es prácticamente reducido, pero como el policía respeta los derechos humanos fue conducido al nosocomio más cercano”, manifestó.

Luego de ser estabilizado en un hospital de la capital, este sujeto pasó a custodia policial y será derivado a la comisaría del sector para ser denunciado por los presuntos delitos contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de homicidio y daños materiales.

En su poder también se encontraron celulares que habían sido reportados como robados, según las autoridades.