Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Cercado de Lima: hombre que amenazaba con serrucho para robar celulares fue herido de bala al resistirse a detención

El sujero ya está en custodia policial tras ser atendido en un hospital. (imagen referencial)
El sujero ya está en custodia policial tras ser atendido en un hospital. (imagen referencial) | Fuente: Ministerio del Interior
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Cuando los agentes policiales intentaron detener a este sujeto, este respondió amenazándoles con un cuchillo, por lo que tuvieron que dispararle en la pierna para reducirlo. Luego de que lo estabilizaran en un hospital capitalino pasó a custodia policial.

Un hombre que utilizaba un serrucho para amenazar a transeúntes y robarles sus pertenencias resultó herido de bala tras resistirse a una intervención policial en el Cercado de Lima.

Este sujeto, identificado como Mauricio Avendaño Tineo, de 24 años, amenazó con un cuchillo a los agentes policiales para evitar ser detenido. Ante esta situación, uno de los efectivos hizo uso de su arma de reglamento y le disparó en la pierna para reducirlo.

Así lo indicó el jefe de la Región Policial Lima, general Francisco Vargas, quien dijo que al sujeto se le incautó un cuchillo, una tijera y un serrucho que utilizaba para amedrentar a sus víctimas.

“Con esto estaba atacando a los transeúntes del lugar y lo cual, al momento que la policía quiso intervenir y le conminó a que dejara de actuar de esa manera, quiso atacar al policía y es ahí donde le dispara en la pierna derecha y es prácticamente reducido, pero como el policía respeta los derechos humanos fue conducido al nosocomio más cercano”, manifestó.

Luego de ser estabilizado en un hospital de la capital, este sujeto pasó a custodia policial y será derivado a la comisaría del sector para ser denunciado por los presuntos delitos contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de homicidio y daños materiales.

En su poder también se encontraron celulares que habían sido reportados como robados, según las autoridades.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Policía Nacional del Perú Cercado de Lima

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA