Callao: dos policías resultaron heridos tras ser atacados a balazos por presuntos extorsionadores

Redacción RPP

Al momento del ataque las víctimas se encontraban con amigos en una tienda en el asentamiento humano Villamoto, en Ventanilla.

Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) resultaron heridos tras ser atacados a balazos por presuntos extorsionadores en el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque ocurrió cuando los policías, identificados como Elías González Ríos (26) y Alderson Rojas Puentes (29), se encontraban compartiendo con amigos en el frontis de una tienda en el asentamiento humano Villamoto.

Fue en ese momento en que sujetos armados -quienes serían menores de edad- llegaron al lugar y abrieron fuego contra los agentes.

Uno de ellos recibió un disparo en la espalda y el otro en el brazo, siendo trasladados de emergencia al Hospital de Ventanilla, donde vienen siendo atendidos.

La Policía Nacional acordonó la zona e inició un operativo para dar con el paradero de los responsables, capturando a un presunto implicado a quien se le incautó un arma de fuego.

Las autoridades continúan con las investigaciones en coordinación con la División Regional de Inteligencia del Callao y otras unidades especializadas, con el objetivo de lograr la captura de todos los involucrados en este atentado.

