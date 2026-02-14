Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

SJL: desarticulan banda que amenazaba a una fiscal y extorsionaba a empresas de transporte en Huáscar

Momento de la intervención policial.
Momento de la intervención policial. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Entre los detenidos, se encuentran dos menores de 15 y 16 años que serían parte de ‘La 52 de Huáscar-Nueva Generación.

Policiales
00:00 · 02:44

La Policía Nacional ha detenido a cuatro presuntos integrantes de ‘La 52 de Huáscar-Nueva Generación’, una peligrosa banda que extorsionaba a empresas de transporte público en la zona de Huáscar, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Los detenidos fueron identificados como Luis Collahua Zevallos (18) y Jefferson Calisto Zevallos (18), así como otros dos menores de 15 y 16 años.

Durante la intervención, las fuerzas del orden encontraron videos de amenazas a transportistas y capturas de pantallas de los pagos que realizaban las víctimas.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Detenidos amenazaban también a una fiscal

Asimismo, el jefe de la Región Policial Lima, Francisco Vargas, detalló que esta banda no solo amenazaba a las empresas ETUSA, Santa Catalina y Rojitos, sino también a una fiscal.

A raíz de la captura de dos adolescentes, el mando policial recordó que no es la primera vez que hay menores intervenidos por vínculos con bandas criminales, por lo que exigió aplicar penas más drásticas en estos casos.

“Estos muchachos de 15 y 16 años, como se dice, son gatillo flojo; ellos no tienen sentimientos. No generalizo, ah, sino a los que ya a esa edad escogen estar en las filas de la parte delictiva. Es tiempo de endurecer las penas, porque la sociedad así lo pide”, comentó.

Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
San Juan de Lurigancho Huáscar extorsión fiscal Fiscalía empresas de transporte Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA