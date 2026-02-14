SJL: desarticulan banda que amenazaba a una fiscal y extorsionaba a empresas de transporte en Huáscar

Entre los detenidos, se encuentran dos menores de 15 y 16 años que serían parte de ‘La 52 de Huáscar-Nueva Generación.

La Policía Nacional ha detenido a cuatro presuntos integrantes de ‘La 52 de Huáscar-Nueva Generación’, una peligrosa banda que extorsionaba a empresas de transporte público en la zona de Huáscar, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho (SJL).

Los detenidos fueron identificados como Luis Collahua Zevallos (18) y Jefferson Calisto Zevallos (18), así como otros dos menores de 15 y 16 años.

Durante la intervención, las fuerzas del orden encontraron videos de amenazas a transportistas y capturas de pantallas de los pagos que realizaban las víctimas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Detenidos amenazaban también a una fiscal

Asimismo, el jefe de la Región Policial Lima, Francisco Vargas, detalló que esta banda no solo amenazaba a las empresas ETUSA, Santa Catalina y Rojitos, sino también a una fiscal.

A raíz de la captura de dos adolescentes, el mando policial recordó que no es la primera vez que hay menores intervenidos por vínculos con bandas criminales, por lo que exigió aplicar penas más drásticas en estos casos.

“Estos muchachos de 15 y 16 años, como se dice, son gatillo flojo; ellos no tienen sentimientos. No generalizo, ah, sino a los que ya a esa edad escogen estar en las filas de la parte delictiva. Es tiempo de endurecer las penas, porque la sociedad así lo pide”, comentó.