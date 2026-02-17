Balean bus de la empresa Etssacocsa en Comas y ya suman tres ataques contra transportistas en menos de 24 horas

¡Hasta cuándo! Delincuentes armados balearon un bus de la Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A. (Etssacocsa), conocida popularmente como ‘Los Azules de Collique’, en el distrito de Comas, al norte de la capital.

El ataque armado, ocurrido esta madrugada, afortunadamente no dejó heridos ni víctimas mortales, pero ha sembrado terror entre los transportistas, que han decidido no salir a trabajar este martes por seguridad.

El bus atacado presenta hasta dos impactos de bala, mientras que una vivienda aledaña también resultó afectada en el tiroteo, según reportan medios locales.

Los atacantes dejaron un manuscrito extorsivo, en el que exigen a los transportistas “alinearse” y pagar un cupo por concepto de “seguridad”. Los bandidos se identificaron como integrantes de una banda autodenominada ‘La Firma’.



Seguidilla de ataques contra transportistas

El atentado contra el bus de la empresa Etssacocsa es el tercer ataque perpetrado contra transportistas en las últimas 24 horas, muestra palpable de los altos índices de criminalidad que sufre este gremio en Lima y Callao.

Y es que, en las últimas horas, el chofer de una combi informal fue asesinado por sicarios en presencia de su familia en plena ruta, en la avenida Morales Duárez, en el Cercado de Lima.

Además, un bus de la empresa ‘Los Loritos’, con pasajeros a bordo, fue atacado a balazos por sicarios en la carretera Panamericana Norte, en la jurisdicción de Puente Piedra. Felizmente, no se reportaron víctimas en este tiroteo.



Cabe mencionar que el pasado fin de semana, un chofer de la empresa El Rápido fue asesinado a balazos, en San Martín de Porres; crimen que motivó que los trabajadores de esta ruta realicen el lunes un plantón en el óvalo Habich.