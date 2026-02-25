Últimas Noticias
¡A plena luz del día! Balean a chofer de bus de la empresa Etssacocsa en Comas

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El chofer, malherido, fue trasladado al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanece con pronóstico reservado. Este ataque ocurre apenas una semana después del atentado perpetrado contra un bus de la empresa.

Lima
00:00 · 01:13
Las cámaras de seguridad captaron el accionar del sicario.
Las cámaras de seguridad captaron el accionar del sicario. | Fuente: Difusión

Lima, a merced de las bandas criminales. Esta vez, un chofer de la Empresa de Transportes y Servicios Sagrado Corazón de Collique S.A. (Etssacocsa), conocida popularmente como ‘Los Azules de Collique’, resultó gravemente herido en un ataque armado perpetrado a plena luz del día, en el distrito de Comas, al norte de la capital.

El conductor fue baleado por un sicario que se hizo pasar como pasajero para abordar la unidad, en el cruce de las avenidas Lima y San Felipe, según se aprecia en imágenes de las cámaras de seguridad, a las que RPP tuvo acceso.

En el clip, se aprecia al delincuente revisando su celular, presuntamente verificando su encargo, tras lo cual alza un brazo, para solicitar que el bus se detenga. El malviviente saca su arma, aborda la unidad y, una vez adentro, dispara contra el chofer, para luego escapar raudamente con rumbo desconocido.

El sicario, que grabó todo el ataque con su celular, se dio tiempo para arrojar dentro del bus una carta extorsiva, en la que se exige a los transportistas de la empresa Etssacocsa el pago de cupos, bajo la amenaza de realizar más atentados.

El chofer, malherido, fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, donde permanece con pronóstico reservado.

Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional ya están realizando las investigaciones en torno a este nuevo atentado contra la empresa Etssacocsa.

Las imágenes de las cámaras de seguridad serán determinantes para poder identificar al sicario y así poder dar con su paradero.

Este crimen ocurre apenas una semana después del ataque armado perpetrado contra un bus de esta misma empresa, que estaba aparcado afuera de su cochera, en Comas.

En aquel atentado, no se registraron heridos ni víctimas mortales, pero los delincuentes dejaron un manuscrito extorsivo, en el que exigían a los transportistas “alinearse” y pagar un cupo por concepto de “seguridad”.

Cabe mencionar que en las últimas horas se ha registrado otro ataque contra transportistas en Lima: se trata del asesinato de un chofer de la empresa Servicios Guadulfo Silva Carvajal, conocida popularmente como ‘San Bartolo’, crimen perpetrado en el distrito de Lurín.

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
