Cañete: accidente en la Panamericana Sur deja una mujer fallecida y tres heridos en Asia

El accidente se registró a la altura del kilómetro 100 de la Panamericana Sur, en el distrito de Asia.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La víctima fue identificada por la Policía Nacional del Perú (PNP) como Sheila Viviana Obregón Quiñones, de 37 años.

Policiales
00:00 · 03:48

Un trágico accidente de tránsito se registró este martes al mediodía dejando como saldo una persona fallecida y tres heridos a la altura del kilómetro 100 de la Panamericana Sur, en el distrito de Asia, provincia de Cañete, región Lima.

Según informó a RPP el coronel PNP, Luis Silva, jefe de la Policía de Carreteras, el siniestro ocurrió aproximadamente a las 12:20 p.m. y se trató de un despiste con volcadura de un vehículo que realizaba servicio de transporte público y se desplazaba de sur a norte.

Producto del accidente, falleció Sheila Viviana Obregón Quiñones (37 años). Su cuerpo permanece en el lugar a la espera de la llegada del representante del Ministerio Público para las diligencias de ley y el levantamiento del cadáver.

Asimismo, tres personas -dos varones y una mujer- resultaron heridas y fueron evacuadas a la clínica San Pablo para recibir atención médica.

El conductor de uno de los vehículos, identificado como Jonathan Franklin, fue detenido por presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Actualmente se encuentra bajo observación en la clínica Juan Pablo.

En la zona se encuentran efectivos de la Policía de Carreteras, bomberos y Serenazgo de Asia.

De acuerdo con la autoridad policial, el tránsito vehicular en la zona no ha sido interrumpido y la circulación se desarrolla con normalidad.

