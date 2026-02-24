Detienen en Cañete a extranjera sindicada de participar en secuestro y asesinato de joven repartidor de delivery

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en la provincia de Cañete, al sur de Lima, a la ciudadana venezolana Yurmelys Eglee Mendoza Torrealba (23), alias ‘Yur’, sindicada de participar en el secuestro y posterior asesinato de un joven repartidor de delivery.

El caso se remonta a agosto de 2025, cuando el joven repartidor de delivery Fares Soto Wong, de nacionalidad peruana, fue secuestrado en el distrito de San Juan de Miraflores.

Tras el rapto del trabajador, los delincuentes se comunicaron con sus familiares, a quienes les exigían el pago de 100 mil soles como rescate. Los bandidos no solo enviaban mensajes amenazantes, sino también fotografías del joven, refirió la PNP.

Las investigaciones permitieron a la Policía Nacional dar con la casa donde se encontraba cautivo Soto Wong. Lamentablemente, al ingresar al predio, las fuerzas del orden encontraron el cadáver del joven.

Las pesquisas arrojaron que el trabajador fue torturado y golpeado en la cabeza. En la vivienda, los policías encontraron un costal de rafia, que presuntamente iba a ser utilizado por los secuestradores para ocultar el cuerpo y, luego, arrojarlo en algún descampado.



Venezolana sindicada de alquilar predio

La Policía Nacional sindica a Yurmelys Eglee Mendoza Torrealba de ser presunta integrante de la banda ‘El Hampa de los Piratas’, detrás de este execrable crimen.

Según las autoridades, la ciudadana venezolana habría alquilado la habitación donde mantuvieron cautivo al repartidor de delivery y habría sido la encargada de custodiarlo.

Cabe mencionar que, de acuerdo con las investigaciones, otros dos sujetos habrían participado en el secuestro y asesinato de Fares Soto Wong, pero actualmente se encuentran prófugos en el extranjero.

