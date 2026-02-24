“Si no pagas, te voy a cazar”: extorsionadores amenazan al alcalde de Punta Negra a través del celular de su hijo de 8 años

El alcalde ha recibido mensajes amenazadores a través del celular de su hijo de ocho años. | Fuente: Difusión / Municipalidad de Punta Negra

Ni las autoridades se libran de la delincuencia en el Perú. El alcalde de Punta Negra, Eulogio Huyhua, denunció que es víctima de extorsiones, por parte de una banda criminal que exige un pago que superaría los 300 mil soles.

Lo más indignante es que los bandidos han utilizado el celular del hijo del alcalde, de apenas ocho años, para enviar sus amenazas.

“Quiero hablar contigo sobre el no pago de la obra. Ya se hizo y no pagas. No te creas pend... Aquí el tema es personal. Tú manda a liquidar y dar la solución técnica económica y así llegar a un acuerdo para que pagues”, escribieron los extorsionadores.

“Si no pagas, te voy a cazar y meterte tu plomo (asesinarte), porque tú sabes todo lo que estás perjudicando. Toma la mejor decisión”, añadieron.

Ante esta situación, el alcalde ha asentado la denuncia ante la Policía Nacional y ha solicitado garantías para su vida.

No obstante, desde el entorno de Eulogio Huyhua, señalan que habría habido demoras en recibir la denuncia, por lo que el burgomaestre ha tenido que contratar seguridad privada para poder protegerse y a su familia.



Obra del periodo anterior

En diálogo con RPP, Catalina Vega, gerente municipal de Punta Negra, detalló que el dinero exigido por los extorsionadores corresponde a “una obra que se ha ejecutado en el periodo anterior”.

“Han estado enviando amenazas de extorsión al señor alcalde, indicando que, si no pagaban la obra, pues ya sabían dónde vive él”, refirió.

La funcionaria edil indicó que una de las llamadas fue contestada por la esposa del alcalde, en la madrugada del 20 de febrero, pero los extorsionadores exigieron comunicarse con el burgomaestre, lanzando amenazas.

A través de su cuenta oficial en Facebook, la Municipalidad Distrital de Punta Negra condenó las amenazas contra el alcalde Eulogio Huyhua y su entorno familiar, hecho que “refleja la grave situación de inseguridad que vive nuestro país”.

“Expresamos nuestra más profunda solidaridad y rechazo a cualquier forma de violencia, coacción o amenazas; y toda clase de delitos que buscan alterar la convivencia pacífica o pongan en riesgo la integridad física de quienes ejercen funciones públicas al servicio de la ciudadanía, que buscan coaccionar las decisiones de la actual gestión y frenar el trabajo que se viene realizando”, se lee en el comunicado.

