Usuarios de El Rápido exigen mayor seguridad tras asesinato de chofer: “Que haya un policía de civil en los buses”

Los usuarios han manifestado temor a abordar las unidades de El Rápido. | Fuente: RPP

Los buses del grupo empresarial de transportes El Rápido reanudaron este martes sus actividades luego de paralizar sus labores tras el asesinato de uno de sus conductores en San Martín de Porres (SMP).

Un equipo de RPP llegó hasta el patio de maniobras de la empresa, ubicado en Chuquitanta, y comprobó que las unidades salen con regularidad del inmueble.

Sin embargo, tras el asesinato de uno de los choferes, los usuarios han manifestado a este medio que abordan los vehículos con miedo ante la falta de garantías de seguridad. Los pasajeros han exigido a las autoridades mayor presencia policial en los buses.

“[Voy] en la parte de atrás, con cuidado, siempre viendo. [¿Has tomado la opción de ir en la parte posterior?] Sí, en la parte del fondo, porque siempre sale el chofer, es a quien disparan. Las autoridades, policías, hay acá casi dejando un día. Se cuidan acá, pero lo ideal sería que haya un policía de civil en los buses”, señaló un usuario del servicio a RPP.

Al cierre de este informe, llegaron para resguardar el paradero dos efectivos policiales a bordo de motocicletas.

El asesinato

El último sábado, 14 de febrero, un conductor de la empresa JC Bus, perteneciente al consorcio de transportes El Rápido, falleció tras ser baleado por delincuentes en la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, cerca del cruce con la avenida José Granda, en SMP. La víctima fue identificada como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, dos sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon directamente contra la víctima cuando trasladaba a varios pasajeros.

A consecuencia de los impactos de bala, el chofer, de nacionalidad venezolana, perdió el control del vehículo y chocó con la berma central de la vía.

El transportista fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros del Callao; sin embargo, a pesar de los esfuerzos por salvar su vida, falleció debido a la gravedad de sus heridas.