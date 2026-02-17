Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Usuarios de El Rápido exigen mayor seguridad tras asesinato de chofer: “Que haya un policía de civil en los buses”

Wendy Milla Loo

por Wendy Milla Loo

·

Los pasajeros señalaron a RPP que abordan las unidades con temor y piden a las autoridades medidas concretas, como mayor presencia policial e incluso agentes de civil a bordo, tras el crimen ocurrido en San Martín de Porres que cobró la vida de un conductor.

Lima
00:00 · 01:22
Los usuarios han manifestado temor a abordar las unidades de El Rápido.
Los usuarios han manifestado temor a abordar las unidades de El Rápido. | Fuente: RPP

Los buses del grupo empresarial de transportes El Rápido reanudaron este martes sus actividades luego de paralizar sus labores tras el asesinato de uno de sus conductores en San Martín de Porres (SMP).  

Un equipo de RPP llegó hasta el patio de maniobras de la empresa, ubicado en Chuquitanta, y comprobó que las unidades salen con regularidad del inmueble.

Sin embargo, tras el asesinato de uno de los choferes, los usuarios han manifestado a este medio que abordan los vehículos con miedo ante la falta de garantías de seguridad. Los pasajeros han exigido a las autoridades mayor presencia policial en los buses.

“[Voy] en la parte de atrás, con cuidado, siempre viendo. [¿Has tomado la opción de ir en la parte posterior?] Sí, en la parte del fondo, porque siempre sale el chofer, es a quien disparan. Las autoridades, policías, hay acá casi dejando un día. Se cuidan acá, pero lo ideal sería que haya un policía de civil en los buses”, señaló un usuario del servicio a RPP.

Al cierre de este informe, llegaron para resguardar el paradero dos efectivos policiales a bordo de motocicletas.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

El asesinato

El último sábado, 14 de febrero, un conductor de la empresa JC Bus, perteneciente al consorcio de transportes El Rápido, falleció tras ser baleado por delincuentes en la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, cerca del cruce con la avenida José Granda, en SMP. La víctima fue identificada como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, dos sujetos que se transportaban a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon directamente contra la víctima cuando trasladaba a varios pasajeros.

A consecuencia de los impactos de bala, el chofer, de nacionalidad venezolana, perdió el control del vehículo y chocó con la berma central de la vía.

El transportista fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros del Callao; sin embargo, a pesar de los esfuerzos por salvar su vida, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Te recomendamos
Las cosas como son

Paro de transportes y leyes sobre criminalidad

El Gobierno haría muy mal en satanizar el paro y criminalizar la protesta, en vez de tomar en cuenta los reclamos de quienes han visto morir a sus compañeros, carentes de apoyo del Estado y sus autoridades.
Las cosas como son
Las cosas como son
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
El Rápido Inseguridad ciudadana Transportistas

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA